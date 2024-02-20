В Сочи девушка упала с чердака и застряла в подвале дома на три дня

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Пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. Её крики услышала местная жительница.
«Чтобы ее достать, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки», — говорится в сообщении. После этого спасатели передали девушку врачам.
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