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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1225 постов • 53 подписчика подписаться
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В Сочи девушка упала с чердака и застряла в подвале дома на три дня

В Сочи девушка упала с чердака и застряла в подвале дома на три дня

Автор:
20 февраля 2024 09:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Девушка   Сочи   Спасение   застряла   стены   чердак   
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Пострадавшая упала с чердака и оказалась между двумя стенами в доме. Её крики услышала местная жительница.

«Чтобы ее достать, сотрудникам Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России пришлось демонтировать часть кирпичной кладки», — говорится в сообщении. После этого спасатели передали девушку врачам.


Источник:

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Метки: Девушка   Сочи   Спасение   застряла   стены   чердак   
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3  комментария
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Отвратительный Мужик 4 часа назад
Премия Дарвина сорвалась
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11k
Алексей 4 часа назад
Сходила ,котика поискала
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11k
Борис Карабанов 4 часа назад
Ну, а селфи-то, селфи успела сделать? Стрим из заточения вела?
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