В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с водопада

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Пёс гулял вместе со своими хозяевами по Агурским водопадам и сорвался. Хозяева не смогли вытащить питомца и обратились за помощью к спасателям.
В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с 10-метрового водопада. Пес гулял вместе со своими хозяевами по Агурским водопадам и сорвался вниз. Вытащить питомца самостоятельно люди не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Специалисты спустились в каньон с помощью альпинистского снаряжения, посадили собаку в мешок и благополучно подняли наверх.
Несмотря на падение, серьезных повреждений песик не получил. Сейчас с питомцем уже всё хорошо.
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