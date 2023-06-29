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В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с водопада

В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с водопада

Автор:
29 июня 2023 09:24
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Сочи   добро   животные   собака   спасение   
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Пёс гулял вместе со своими хозяевами по Агурским водопадам и сорвался. Хозяева не смогли вытащить питомца и обратились за помощью к спасателям.

В Сочи спасли собаку, сорвавшуюся с 10-метрового водопада. Пес гулял вместе со своими хозяевами по Агурским водопадам и сорвался вниз. Вытащить питомца самостоятельно люди не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Специалисты спустились в каньон с помощью альпинистского снаряжения, посадили собаку в мешок и благополучно подняли наверх.

Несмотря на падение, серьезных повреждений песик не получил. Сейчас с питомцем уже всё хорошо.

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Метки: Видео   Сочи   добро   животные   собака   спасение   
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