Три недели в цепях: история Элизы Леви

«Я просто надеялась, что это сон», – рассказывала впоследствии свою историю девушка. Такое может присниться разве что только в жутком кошмаре. Но всё, что произошло с ней, было в реальности.
Элиза – на тот момент 24-летняя американка, не была рафинированной барышней, а знала и о существовании обратной стороны жизни. Её отец Джеймс Леви, вырос в США на Лонг-Айленде, но влюбился в её мать во время поездки в Эквадор в составе Корпуса мира в 1980-х годах. После четверо детей супругов получили двойное гражданство обеих стран.
Элиза – смелая искательница приключений выросла среди эквадорских джунглей, а её родители основали экологическую группу Altropico, чтобы попытаться сохранить исчезающий тропический лес, окружающий их дом.
Девушка много путешествовала по стране, работала, а к 24 годам Элиза вернулась в Эквадор и работала волонтёром в Altropico. Однажды Леви позвонил человек, представившийся местным жителем, который хотел начать проект по разведению птиц в соседнем городе.
Элиза согласилась помочь, если мужчина пришлёт за ней водителя, и в субботу 17 октября 2009 года один из её братьев отвёз девушку к месту встречи. Там её уже ждали. В минуту что-то кольнуло в подсознании. И Элиза попросила брата записать номер машины, а затем села в Isuzu Trooper и уехала с дружелюбным водителем.
В этом путешествии не было ничего необычного, пока водитель не остановился, чтобы подобрать двух людей на обочине. После чего картина стремительно изменилась: один из них приставил пистолет к шее девушки и заставил залезть в багажник.
Он сказал: «Не двигайся, не кричи, если ты поможешь, с тобой ничего не случится».
В наручниках, с кляпом во рту и под одеялом – так Элиза ехала больше часа по ужасной дороге, прежде чем машина остановилась, и человек, который утверждал, что начинает проект по разведению птиц, подошёл к машине и рывком вытащил Элизу из багажника.
К этому времени стало понятно, что никакого проекта не было. Это было похищение, совершённое теми, кто ошибочно полагал, что благодаря связям её отца с Соединёнными Штатами её семья богата и может заплатить за её освобождение солидный выкуп.
Элизу отвели в лесную чащу, где обнаружилась самодельная палатка, и приковали цепями к ближайшему к ней дереву.
Семья Леви отлично знала, что их дом, расположенный недалеко от колумбийской границы, находится в регионе, который в то время характеризовался высокой преступностью. Но они и представить себе не могли, что это может коснуться их самих.
После того как похитители связались с семьей Элизы, испуганные родители должны были решить, доверять ли им полиции и обращаться к властям или разобраться с похищением самостоятельно.
Они решили обратиться в Unase – специальное полицейское подразделение по борьбе с похищениями, состоящее из 100 специальных агентов, обученных выслеживать похитителей и помогать семьям в переговорах о выкупе. Оперативно подключилось и американское посольство.
Пока власти прослушивали переговоры, похитители наконец-то озвучили семье по телефону своё требование о выкупе. Они хотели миллион долларов.
С учётом имеющейся наличности, максимальной суммы кредита, который планировали взять родители, и обналичивания средств пенсионных счетов сестёр и братьев Джеймса набралось бы максимум 150 тысяч. Ни о каком миллионе не могло быть и речи.
Один день сменял другой. Переговоры продолжались. А девушка оставалась всё в том же положении – прикованная к дереву. В рюкзаке у Элизы была книга, которую она перечитывала раз за разом. И бережно перебирала в памяти самые светлые моменты жизни, чтобы избежать затуманивания разума.
По ночам, когда преступники спали, она тихонько беседовала с матерью, представляя, что та рядом.
Вместе с главарём группы Элизу почти постоянно охраняли двое мужчин, которые в соответствии с классикой жанра изображали плохого и хорошего копов. Один успокаивал девушку и приносил еду повкуснее, второй угрожал расправой и смертью её родным.
Шли недели, и разочарование похитителей стало расти. Они сказали Элизе, что её могут продать в более опасную группировку и пригрозили отрезать ей палец.
Примерно через 18 дней плена Элиза вспомнила, что на дне рюкзака у неё лежат несколько старых булавок и воспользовалась моментом, когда охранники оставили её в покое, чтобы попытаться отпереть замок у своих ног с помощью булавок. Ей удалось отпереть замок, но она не знала, где находится, и боялась бежать.
Я залезла на деревья, которые были неподалёку, и попыталась понять, где я нахожусь
, – рассказала девушка.
По словам Элизы, когда она пыталась взвесить риски возможного побега, ей показалось, что она услышала голос матери, которая говорила ей: «Не рискуй собой. Не пытайся сбежать, просто подожди пару дней».
Самовнушение это было или интуиция? Неизвестно. Но Элиза решила подождать ещё немного. И не зря. В субботу, 7 ноября 2009 года её внезапно разбудили вооружённые люди с фонариками.
Элиза перепугалась, посчитав, что это повстанцы из другой группировки, которые хотят её забрать и превратить жизнь в кромешный кошмар. Но это были полицейские. Номер машины, который она попросила брата записать, помог группе отыскать Элизу.
Всего через несколько часов Элиза наконец-то воссоединилась со своей счастливой семьёй:
Это было самое лучшее, что когда-либо со мной случалось, просто возможность увидеть их. Это было всё, что мне нужно, всё, чего я хотела – просто быть с семьёй.
Годы, прошедшие после травматичного похищения, Элиза продолжала заниматься природоохранной деятельностью, чтобы сохранить ту самую экосистему, в которой она когда-то провела три ужасающие недели.
Даже в этих кошмарных стрессовых условиях она любовалась красотой леса. И рассказала, что будь у неё выбор, она предпочла бы находиться в лесу, а не в закрытом помещении.
Элиза пережила это ужасное испытание во многом благодаря своей яростной решимости, творческому мышлению и способности сохранять позитивный настрой даже в таких сложных обстоятельствах.
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Это пол беды.. Ок... Булавками она открыла замок ! так можно сделать только с замком междкомнатной двери. Остальные замки надо уже принцип знать. и не все можно открыть, типа сувальных т.д., булавки ну никак... А у преступников я думаю замки не новые... ржавые и вообще поворотные, что булавкой не открыть... Ладно..случилось чудо - замок открыл !
И что дальше ? Вместо бега куда глаза глядят - жертва делает что ? лезет на соседнее дерево... ну никак эти три момента не укладываются в голове ...