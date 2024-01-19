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Три недели в цепях: история Элизы Леви

Три недели в цепях: история Элизы Леви

Автор:
19 января 2024 10:56
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Дерево   Спасение   Эквадор   Элиза Леви   история   похищение   природа   цепь   экозащитница   
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«Я просто надеялась, что это сон», – рассказывала впоследствии свою историю девушка. Такое может присниться разве что только в жутком кошмаре. Но всё, что произошло с ней, было в реальности.

Элиза – на тот момент 24-летняя американка, не была рафинированной барышней, а знала и о существовании обратной стороны жизни. Её отец Джеймс Леви, вырос в США на Лонг-Айленде, но влюбился в её мать во время поездки в Эквадор в составе Корпуса мира в 1980-х годах. После четверо детей супругов получили двойное гражданство обеих стран.

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Элиза – смелая искательница приключений выросла среди эквадорских джунглей, а её родители основали экологическую группу Altropico, чтобы попытаться сохранить исчезающий тропический лес, окружающий их дом.

Девушка много путешествовала по стране, работала, а к 24 годам Элиза вернулась в Эквадор и работала волонтёром в Altropico. Однажды Леви позвонил человек, представившийся местным жителем, который хотел начать проект по разведению птиц в соседнем городе.

Элиза согласилась помочь, если мужчина пришлёт за ней водителя, и в субботу 17 октября 2009 года один из её братьев отвёз девушку к месту встречи. Там её уже ждали. В минуту что-то кольнуло в подсознании. И Элиза попросила брата записать номер машины, а затем села в Isuzu Trooper и уехала с дружелюбным водителем.

В этом путешествии не было ничего необычного, пока водитель не остановился, чтобы подобрать двух людей на обочине. После чего картина стремительно изменилась: один из них приставил пистолет к шее девушки и заставил залезть в багажник.

Он сказал: «Не двигайся, не кричи, если ты поможешь, с тобой ничего не случится».  

В наручниках, с кляпом во рту и под одеялом – так Элиза ехала больше часа по ужасной дороге, прежде чем машина остановилась, и человек, который утверждал, что начинает проект по разведению птиц, подошёл к машине и рывком вытащил Элизу из багажника.

К этому времени стало понятно, что никакого проекта не было. Это было похищение, совершённое теми, кто ошибочно полагал, что благодаря связям её отца с Соединёнными Штатами её семья богата и может заплатить за её освобождение солидный выкуп.

Элизу отвели в лесную чащу, где обнаружилась самодельная палатка, и приковали цепями к ближайшему к ней дереву.

Семья Леви отлично знала, что их дом, расположенный недалеко от колумбийской границы, находится в регионе, который в то время характеризовался высокой преступностью. Но они и представить себе не могли, что это может коснуться их самих.

После того как похитители связались с семьей Элизы, испуганные родители должны были решить, доверять ли им полиции и обращаться к властям или разобраться с похищением самостоятельно.

Они решили обратиться в Unase – специальное полицейское подразделение по борьбе с похищениями, состоящее из 100 специальных агентов, обученных выслеживать похитителей и помогать семьям в переговорах о выкупе. Оперативно подключилось и американское посольство.

Пока власти прослушивали переговоры, похитители наконец-то озвучили семье по телефону своё требование о выкупе.  Они хотели миллион долларов.

С учётом имеющейся наличности, максимальной суммы кредита, который планировали взять родители, и обналичивания средств пенсионных счетов сестёр и братьев Джеймса набралось бы максимум 150 тысяч. Ни о каком миллионе не могло быть и речи.

Один день сменял другой. Переговоры продолжались. А девушка оставалась всё в том же положении – прикованная к дереву. В рюкзаке у Элизы была книга, которую она перечитывала раз за разом. И бережно перебирала в памяти самые светлые моменты жизни, чтобы избежать затуманивания разума.

По ночам, когда преступники спали, она тихонько беседовала с матерью, представляя, что та рядом.

Вместе с главарём группы Элизу почти постоянно охраняли двое мужчин, которые в соответствии с классикой жанра  изображали плохого и хорошего копов. Один успокаивал девушку и приносил еду повкуснее, второй угрожал расправой и смертью её родным.

Шли недели, и разочарование похитителей стало расти. Они сказали Элизе, что её могут продать в более опасную группировку и пригрозили отрезать ей палец.

Примерно через 18 дней плена Элиза вспомнила, что на дне рюкзака у неё лежат несколько старых булавок и воспользовалась моментом, когда охранники оставили её в покое, чтобы попытаться отпереть замок у своих ног с помощью булавок. Ей удалось отпереть замок, но она не знала, где находится, и боялась бежать.

Я залезла на деревья, которые были неподалёку, и попыталась понять, где я нахожусь

, – рассказала девушка.

По словам Элизы, когда она пыталась взвесить риски возможного побега, ей показалось, что она услышала голос матери, которая говорила ей: «Не рискуй собой. Не пытайся сбежать, просто подожди пару дней».

Самовнушение это было или интуиция? Неизвестно. Но Элиза решила подождать ещё немного. И не зря. В субботу, 7 ноября 2009 года её внезапно разбудили вооружённые люди с фонариками.

Элиза перепугалась, посчитав, что это повстанцы из другой группировки, которые хотят её забрать и превратить жизнь в кромешный кошмар. Но это были полицейские. Номер машины, который она попросила брата записать, помог группе отыскать Элизу.

Всего через несколько часов Элиза наконец-то воссоединилась со своей счастливой семьёй:

Это было самое лучшее, что когда-либо со мной случалось, просто возможность увидеть их. Это было всё, что мне нужно, всё, чего я хотела – просто быть с семьёй.

Годы, прошедшие после травматичного похищения, Элиза продолжала заниматься природоохранной деятельностью, чтобы сохранить ту самую экосистему, в которой она когда-то провела три ужасающие недели.

Даже в этих кошмарных стрессовых условиях она любовалась красотой леса. И рассказала, что будь у неё выбор, она предпочла бы находиться в лесу, а не в закрытом помещении.

Элиза пережила это ужасное испытание во многом благодаря своей яростной решимости, творческому мышлению и способности сохранять позитивный настрой даже в таких сложных обстоятельствах.

Источник:

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Метки: Девушка   Дерево   Спасение   Эквадор   Элиза Леви   история   похищение   природа   цепь   экозащитница   
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Vacony Час назад
Ну плохо конечно.. но вот мне сложно понять момент, что на 18 день (Карл!), ты случайно вспоминаешь что на дне рюкзака булавки! Тебе мало того что рюкзак оставили.. ты книги перечитываешь по кругу... и тут вспоминаешь про булавки...
Это пол беды.. Ок... Булавками она открыла замок ! так можно сделать только с замком междкомнатной двери. Остальные замки надо уже принцип знать. и не все можно открыть, типа сувальных т.д., булавки ну никак... А у преступников я думаю замки не новые... ржавые и вообще поворотные, что булавкой не открыть... Ладно..случилось чудо - замок открыл !
И что дальше ? Вместо бега куда глаза глядят - жертва делает что ? лезет на соседнее дерево... ну никак эти три момента не укладываются в голове ...
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