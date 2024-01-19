Три недели в цепях: история Элизы Леви

В этом путешествии не было ничего необычного, пока водитель не остановился, чтобы подобрать двух людей на обочине. После чего картина стремительно изменилась: один из них приставил пистолет к шее девушки и заставил залезть в багажник.

Он сказал: «Не двигайся, не кричи, если ты поможешь, с тобой ничего не случится».

В наручниках, с кляпом во рту и под одеялом – так Элиза ехала больше часа по ужасной дороге, прежде чем машина остановилась, и человек, который утверждал, что начинает проект по разведению птиц, подошёл к машине и рывком вытащил Элизу из багажника.

К этому времени стало понятно, что никакого проекта не было. Это было похищение, совершённое теми, кто ошибочно полагал, что благодаря связям её отца с Соединёнными Штатами её семья богата и может заплатить за её освобождение солидный выкуп.