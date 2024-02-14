Женщины устроили драку в магазине одежды

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В одном из американских магазинов чернокожие женщины устроили замес и теперь BLM не знает, кого из них защищать, а кого обвинить в расизме и многовековом угнетении.
Из-за активных разборок и их лишнего веса пострадало всё вокруг.
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