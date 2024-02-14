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Женщины устроили драку в магазине одежды

Женщины устроили драку в магазине одежды

Автор:
14 февраля 2024 10:09
Сообщество : Жизнь в США
Метки: BLM   Видео   драка   женщины   конфликт   магазин   негры   чернокожие   
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В одном из американских магазинов чернокожие женщины устроили замес и теперь BLM не знает, кого из них защищать, а кого обвинить в расизме и многовековом угнетении.

Из-за активных разборок и их лишнего веса пострадало всё вокруг.

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Метки: BLM   Видео   драка   женщины   конфликт   магазин   негры   чернокожие   
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14  комментариев
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11k
Алексей 2 часа назад
Опять бананы не поделили
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−8
Vladimir Полчаса назад
Одна курица упала минус маленького
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29k
Alex Полчаса назад
В мире животных, у приматов брачные игры
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9
александр 38 минут назад
Бегемотихи опасные животные)
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7k
Duckk 38 минут назад
Где женщины? Макак только вижу.
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11k
МихА 44 минуты назад
черножопые кашалоты
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1k
Pūkains no Vidzemes 50 минут назад
Я, конечно, не расист, но такое называть женщинами...
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36k
БамбарбияКиргуду 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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13k
Владимир Час назад
А женщины где? Негров вижу а женщин нет.
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3k
Куртуазный Маньерист Час назад
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xbrat Час назад
Самки бабуинов
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