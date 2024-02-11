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Турист снял на видео, как его поглотила снежная лавина в горах Киргизии

Турист снял на видео, как его поглотила снежная лавина в горах Киргизии

Автор:
11 февраля 2024 11:08
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Киргизия   красиво   природа   снежная лавина   страшно   
2205
1
1

Парень вёл съёмку схода лавины с безопасного, как ему казалось, расстояния.

Частичное обрушение ледника, связано с жаркой погодой.

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Метки: Видео   Киргизия   красиво   природа   снежная лавина   страшно   
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21  комментарий
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5k
Горожанин 2 часа назад
Лавина - это как девушка. Вроде всё свободно и безопасно, всё на дистанции. Потом, бац - и накрыло. Никто уже не откопает - штамп, дети, коклетки, борщ. Всё, короче.
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12
Иван Охолбыстин 12 минут назад
У автора стальные яйца!)
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857
Шурман 47 минут назад
Этому видео года 3-4 и публиковалось где только можно и без этой дебильной музыки . Лавина очень красивая штука и горы я эти хорошо знаю , обычно не так все внезапно происходит а перед этим наступает полная тишина а потом трески и грохот , почему я эти горы знаю ? да я там 3Б получал .
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3k
Максим Макашев Час назад
То, что мы видим эти кадры, возможны два варианта:
1. Туристу несказанно повезло , он остался жив и САМ опубликовал это видео.
2. Телефон нашли спасатели и неизвестно - остался ли автор видео жив.
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175
sansarus Максим Макашев 47 минут назад
"Когда меня накрыло снегом, хотя слой был небольшим, стало трудно дышать, и я подумал, что могу умереть. Это было похоже на метель. Когда все закончилось, я почувствовал прилив адреналина", рассказал Шиммин.(автор видео)
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−6
3k
Andy Birkin Час назад
А вообще, может ему ещё и повезёт, если камень выдержит, и снегом накроет не более метра. А так вряд ли найдёт кто-то
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3k
Andy Birkin Час назад
Безопасное расстояние от лавины - это километров 100
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11k
Борис Карабанов Час назад
"И сия пучина поглотила ея в один момент. В общем, все умерли"
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