Турист снял на видео, как его поглотила снежная лавина в горах Киргизии

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Парень вёл съёмку схода лавины с безопасного, как ему казалось, расстояния.
Частичное обрушение ледника, связано с жаркой погодой.
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1. Туристу несказанно повезло , он остался жив и САМ опубликовал это видео.
2. Телефон нашли спасатели и неизвестно - остался ли автор видео жив.