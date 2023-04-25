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Неудачная попытка женщины устоять на бревне

Неудачная попытка женщины устоять на бревне

Автор:
25 апреля 2023 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   бревно   видео   женщина   люди   нудача   падение   природа   фейл   
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Девушка предложила знакомой ей женщине встать на бревно и попробовать продержаться на нём 10 секунд. Героиня ролика без лишних раздумий согласилась. Зря!

Праздник закончился

Стол пытался сопротивляться, но схватка была неравна. Невозмутимости сидящего возле него мужчины можно позавидовать.

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Метки: Прикол   бревно   видео   женщина   люди   нудача   падение   природа   фейл   
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16  комментариев
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27k
Киры4 Час назад
Умеют люди отдыхать.
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sapér Vodička 19 минут назад
Ну все,теперь физдец .........................!
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52k
smakido Полчаса назад
Мужчина уж слишком невозмутим, я бы женщине все же помог.
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13k
Кот Скрипалей 40 минут назад
Глупо ходить к молодежи в компании, если ты не спортсмен, они будут ловчее, быстрее, гибче, а некоторые сильнее.
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3k
Константин 48 минут назад
Мужик "в рубашке родился" )
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54k
Олег Час назад
Бегемот похерил всю трапезу.
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53k
dima423 Час назад
блин ржу не могу)) проломила лед)))
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37k
Александр Час назад
Вместо того чтобы посочь, дура вопит - я засняла я засняла. А потом еще выложила в сеть. Господи, мир дегротов. Я бы за такое морду заснявшей разбил.
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18k
Вася Час назад
мягкая посадка
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pinbalist Час назад
Сколько же мусора остаётся после таких вот быдло-отдыхающих
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Alex Chebrikov

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