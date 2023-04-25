Неудачная попытка женщины устоять на бревне

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Девушка предложила знакомой ей женщине встать на бревно и попробовать продержаться на нём 10 секунд. Героиня ролика без лишних раздумий согласилась. Зря!
Праздник закончился
Стол пытался сопротивляться, но схватка была неравна. Невозмутимости сидящего возле него мужчины можно позавидовать.
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но не успел.
Между прочим, с вашей точки зрения униженная и оскорблённая вполне довольна и улыбается.