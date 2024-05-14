Школьники продолжили играть в футбол, не обращая внимания на драку родителей

По заявлениям полицейских, после встречи футбольного клуба Centre d'Esports Sabadell в матче каталонской лиги с командой Escola Fubol Base Ripollet, никаких жалоб в их ведомство не поступало, потому официальное расследование инцидента решено было не проводить.

Местные чиновники всё же поставили перед собой задачу установить личности некоторых родителей, причастных к массовой потасовке. Между тем, оба клуба раскритиковали драку в своих заявлениях в социальных сетях. Представители команд пообещали провести внутреннее расследование, чтобы точно определить, что произошло и наказать виновных Кроме того, оба клуба подчеркнули свою приверженность искоренению насилия в футболе.