Школьники продолжили играть в футбол, не обращая внимания на драку родителей

Во время детского футбольного матча в Каталонии произошёл конфликт между родителями. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.
Детский футбольный матч среди игроков возрастом до восьми лет, организованный на днях в испанской Каталонии, был омрачён схваткой среди родителей спортсменов.
Как сообщают местные СМИ, стычка произошла из-за спорного решения футбольного арбитра. Часть родителей пыталась нанести телесные повреждения судье, в то время, как противоборствующая сторона встала на защиту рефери. Примечательно, что малолетние отпрыски не обратили внимания на потасовку и продолжили игру.
Источник:
По заявлениям полицейских, после встречи футбольного клуба Centre d'Esports Sabadell в матче каталонской лиги с командой Escola Fubol Base Ripollet, никаких жалоб в их ведомство не поступало, потому официальное расследование инцидента решено было не проводить.
Местные чиновники всё же поставили перед собой задачу установить личности некоторых родителей, причастных к массовой потасовке. Между тем, оба клуба раскритиковали драку в своих заявлениях в социальных сетях. Представители команд пообещали провести внутреннее расследование, чтобы точно определить, что произошло и наказать виновных Кроме того, оба клуба подчеркнули свою приверженность искоренению насилия в футболе.
Источник:
- В Домодедове яжедед избил чужого ребёнка, приняв его игрушечный нож за настоящий
- «Я успела, я всё засняла»: в Азове продавщица блинов напала на девочек-подростков
- Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео
- В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries
- Сотрудница зоопарка сломала лопату, разнимая драку кенгуру
Детишки молодцы