FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3620 постов • 450 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Школьники продолжили играть в футбол, не обращая внимания на драку родителей

Школьники продолжили играть в футбол, не обращая внимания на драку родителей

Автор:
14 мая 2024 07:35
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   драка   инцидент   конфликт   футбол   футболист   
1207
1
1

Во время детского футбольного матча в Каталонии произошёл конфликт между родителями. Началась словесная перепалка, которая быстро переросла в драку.

Детский футбольный матч среди игроков возрастом до восьми лет, организованный на днях в испанской Каталонии, был омрачён схваткой среди родителей спортсменов.
Как сообщают местные СМИ, стычка произошла из-за спорного решения футбольного арбитра. Часть родителей пыталась нанести телесные повреждения судье, в то время, как противоборствующая сторона встала на защиту рефери. Примечательно, что малолетние отпрыски не обратили внимания на потасовку и продолжили игру.

По заявлениям полицейских, после встречи футбольного клуба Centre d'Esports Sabadell в матче каталонской лиги с командой Escola Fubol Base Ripollet, никаких жалоб в их ведомство не поступало, потому официальное расследование инцидента решено было не проводить.

Местные чиновники всё же поставили перед собой задачу установить личности некоторых родителей, причастных к массовой потасовке. Между тем, оба клуба раскритиковали драку в своих заявлениях в социальных сетях. Представители команд пообещали провести внутреннее расследование, чтобы точно определить, что произошло и наказать виновных Кроме того, оба клуба подчеркнули свою приверженность искоренению насилия в футболе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   Спорт   драка   инцидент   конфликт   футбол   футболист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
GROMOZEKA 2 часа назад
Долбо@бам любой повод сгодится, чтобы срач устроить.
Детишки молодцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vadim Balabanov 59 минут назад
"Школа на школу" 2.0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
zloykoyot 2 часа назад
Чё-то сразу вспомнилось
Чё-то сразу вспомнилосьПосмотреть
Чё-то сразу вспомнилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3672 поста (3580 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

632996



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая
Три способа как подловить лжеца
Три способа как подловить лжеца
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомобили#люди#Китай#интересное#ДТП#Подмосковье#кино#СССР
#животные#забавно#автомир#Юмор#факты#конфликт#новости#кот#милота#Автовсячина
#в мире#машина#интересно#история#Россия#аварии#авто аварии#проверка#сарказм#Спорт
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами "Я вами горжусь!": тренер "Шинника" похвалил футболистов, подравшихся с украинскими спортсменами Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео&nbsp; Массовая драка на пакистанской свадьбе попала на видео  Женщина вмешалась в драку парней возле паба Женщина вмешалась в драку парней возле паба В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries А ведь надеялась на секс: известный футболист пригласил девушку домой, но не приставал, а смотрел с ней телевизор А ведь надеялась на секс: известный футболист пригласил девушку домой, но не приставал, а...

На что жалуетесь?

Вернуться