Квартира с видом на футбольный стадион

Футбольные болельщики поселились в квартире с видом на стадион. Теперь они могут наслаждаться матчами не выходя из дома.
При покупке или съеме квартиры нужно учитывать практически все факторы. Смотреть на состояние дома, квартиры, и особенно окружающую обстановку, ведь вряд ли вам понравится дом возле шумного стадиона. Если вы, конечно, не фанат футбола.
Парням из этого видео, например, очень повезло. Ведь им посчастливилось заселиться в квартиру с видом на футбольное поле, где проходят самые популярные матчи. Можно болеть за свою любимую команду вживую, даже не вставая с кровати. Ни одна трибуна не может похвастаться такими удобствами.
Источник:
- Это точно Уткин? Внешний вид комментатора шокировал пользователей сети
- Умер чемпион мира 1974 года футболист Франц Беккенбауэр
- Ммабато: странный и забытый стадион в Южной Африке
- «Самый быстрый» робот-гуманоид в мире готовится к футбольному турниру
- Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
- Да-да, да-да-да!!!