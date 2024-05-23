Квартира с видом на футбольный стадион

При покупке или съеме квартиры нужно учитывать практически все факторы. Смотреть на состояние дома, квартиры, и особенно окружающую обстановку, ведь вряд ли вам понравится дом возле шумного стадиона. Если вы, конечно, не фанат футбола.

Парням из этого видео, например, очень повезло. Ведь им посчастливилось заселиться в квартиру с видом на футбольное поле, где проходят самые популярные матчи. Можно болеть за свою любимую команду вживую, даже не вставая с кровати. Ни одна трибуна не может похвастаться такими удобствами.