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Квартира с видом на футбольный стадион

Квартира с видом на футбольный стадион

Автор:
23 мая 2024 07:21
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Спорт   Стадион   в мире   квартира   футбол   
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Футбольные болельщики поселились в квартире с видом на стадион. Теперь они могут наслаждаться матчами не выходя из дома.

При покупке или съеме квартиры нужно учитывать практически все факторы. Смотреть на состояние дома, квартиры, и особенно окружающую обстановку, ведь вряд ли вам понравится дом возле шумного стадиона. Если вы, конечно, не фанат футбола.

Парням из этого видео, например, очень повезло. Ведь им посчастливилось заселиться в квартиру с видом на футбольное поле, где проходят самые популярные матчи. Можно болеть за свою любимую команду вживую, даже не вставая с кровати. Ни одна трибуна не может похвастаться такими удобствами.

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Метки: Видео   Спорт   Стадион   в мире   квартира   футбол   
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1  комментарий
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Сергей Семенов 40 минут назад
- Бабушка, вы возле стадиона живете?
- Да-да, да-да-да!!!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3689 постов (3604 в горячем)

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