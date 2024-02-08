Девушка случайно вдохнула пчелу и вот, что из этого получилось

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Девушка решила насладиться ароматом цветов и не ожидала от этой задумки никакого подвоха. Но, увы, случилось нечто, чего она совсем не ожидала. В процессе пчела случайно попала ей прямо в ноздрю. Ощущения, пожалуй, были не самые приятные...
И смех, и грех.
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дальнейший план:
Занюхиваем шмеля, колибри, сойку-пересмешницу, белоголового орлана...
Читал про несколько случаев, когда людям через рот попадали в горло пчелы/осы, кусали там и люди задыхались насмерть.
Но если приспичило, то нюхай как учат на уроках химии в школе.