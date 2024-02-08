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Девушка случайно вдохнула пчелу и вот, что из этого получилось

Девушка случайно вдохнула пчелу и вот, что из этого получилось

Автор:
08 февраля 2024 11:06
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   актриса без оскара   грим   обман   отек   пчела   
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Девушка решила насладиться ароматом цветов и не ожидала от этой задумки никакого подвоха. Но, увы, случилось нечто, чего она совсем не ожидала. В процессе пчела случайно попала ей прямо в ноздрю. Ощущения, пожалуй, были не самые приятные...

И смех, и грех.

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Метки: Видео   Юмор   актриса без оскара   грим   обман   отек   пчела   
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30  комментариев
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34k
Ego sum qui sum 5 часов назад
настоящего ученого это не должно остановить!
дальнейший план:
Занюхиваем шмеля, колибри, сойку-пересмешницу, белоголового орлана...
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2k
Damvrot Hohlam Минуту назад
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5k
Vlamir 20 минут назад
Карлик нос - толерантный!
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2k
Duke_kir 21 минуту назад
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15k
Vital Idol 45 минут назад
а с другими отверстиями посты будут?!
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19k
Голос Вселенной 50 минут назад
Пусть радуется, что в трахею пчела не попала. Укусила бы в трахею - пздц приснился бы...
Читал про несколько случаев, когда людям через рот попадали в горло пчелы/осы, кусали там и люди задыхались насмерть.
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12k
DumDum 2 часа назад
Свезло, что до мозга не доползла. Не нашла, наверное. А вообще, у неё нос распух, а пчёлка - умерла!
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47k
Соломей 2 часа назад
хобот ничего себе, пчелу занюхать, это вам не это.
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42
Liberman 2 часа назад
привычка нюхать пыльцу до хорошего не доводит)))))
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40k
pypkyn 2 часа назад
Ей идет опухлость. Не такой нос длинный уже.
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10k
Trenzel2003 2 часа назад
А вот не надо всякую БЯКУ нюхать!
Но если приспичило, то нюхай как учат на уроках химии в школе.
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10k
Сол Гудман 2 часа назад
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233
ruslan d 2 часа назад
О, у меня на баскете так было , приятного мало ...
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31k
Григорий 3 часа назад
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16k
Типа граф 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Дмитрий 3 часа назад
Чёт поржал!))))
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6k
satra 3 часа назад
А еще у нее потом глаза поломались!

Ссылка coub.com
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2k
anatolis 4 часа назад
ТикТокеры с хреновым монтажом.
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24k
sanchesS80 4 часа назад
Монтаж монтажем, но ситуация то опасная. Если глубже в носоглотке ужалит, то можно и задохнуться.
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1k
liveevil 4 часа назад
Спалились на плохой графике и ужасном гриме
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11k
Vacony 4 часа назад
увы монтаж..
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