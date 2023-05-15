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Правильный мужской макияж⁠⁠

Правильный мужской макияж⁠⁠

Автор:
15 мая 2023 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: black metal   Юмор   видео   грим   макияж   метал   
363
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Харизматичный музыкант из Словакии показал свой вариант "мужского макияжа⁠⁠". Волосам шутника позавидуют многие женщины!

Данный "боевой окрас" называется корпспэйнт (corpse paint) и является неотъемлемым атрибутом сценического имиджа некоторых музыкантов.

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Метки: black metal   Юмор   видео   грим   макияж   метал   
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2  комментария
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7k
Дмитрий Час назад
Не по-русски это -морду красить...Ой не по-русски...
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27k
Serg2001 41 минуту назад
Джигурда одобряет!...)
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Себастьян Перейра

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