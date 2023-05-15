Правильный мужской макияж⁠⁠

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Харизматичный музыкант из Словакии показал свой вариант "мужского макияжа". Волосам шутника позавидуют многие женщины!
Данный "боевой окрас" называется корпспэйнт (corpse paint) и является неотъемлемым атрибутом сценического имиджа некоторых музыкантов.
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