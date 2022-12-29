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Мужчина разоблачил продавца ножей

Мужчина разоблачил продавца ножей

Автор:
29 декабря 2022 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: Китай   Прикол   Юмор   видео   нож   обман   рынок   
3689
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Продавец ножей рекламировал свою продукцию, демонстрируя невероятную остроту лезвия. Однако среди толпы зевак нашёлся скептик и быстро разоблачил его.
Мужчина предложил торговцу разрезать ножом недавно купленный им кусок.

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Метки: Китай   Прикол   Юмор   видео   нож   обман   рынок   
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25  комментариев
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28k
Levyathan 2 часа назад
Этому ролику-сто лет в обед и выглядит он как постановочный. Нож, даже сделанный из консервной банки, можно наточить так, что первое время он будет резать как скальпель. Нет смысла демонстрировать покупателям заведомо тупой нож.
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17k
Александр Полчаса назад
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12
Михаил 54 минуты назад
Может ножик и тупой но мне кажется он резал мороженное мясо ,а чел ему подсунул свежее.
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32k
ACU900 Час назад
Да уж, кое какой фильм напомнило, где один чувак поддавшийся рекламе купил "самый острый нож в мире", и он действительно оказался острым. Но это только в кино...

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24k
Serg2001 2 часа назад
Помню как в 90-х одноклассник искал работу и попал в похожую секту "продавцов Иеговы"... Ему придумали фишку представляться президентом "Тибет банка". .. У чела обувь каши просила, но это никого не смущало...)) Самый успешный и уважаемый в этой секте продаван нашел золотую жилу. Окучивал на почте пенсионеров, которые только что пенсию получили... Втюхивал какие-то "волшебные" массажеры по цене всей пенсии. И на второй день кореш увидел его с развороченным еб@лом. Как выяснилось, его отработанная схема дала сбой. Подкатил на свою беду к бандосам с заученной фразой "Здравствуйте! Вам сегодня Несказанно повезло! Ингострах банк дает вам подарок! Но чтобы его получить, вы должны купить у меня [мат]ву тучу денег массажеры". Но на его беду бандосы оказались не такими наивными как пенсы... "Любезный... Вы сказали "подарок"?... За язык тебя никто не тянул... Давай его сюда"... Робкие попытки возразить закончились сломаным носом... Редкий случай, когда я бандосам мысленно аплодировал... А друг до сих пор вспоминает, как он один день был президентом Тибет банка... )
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194
Terrapevt Serg2001 49 минут назад
Такая же фигня была, только я не бандит. Просто с парнями стояли ни кого не трогали и тут нам подарили по набору автоинструментов внезапно. где то 95-96 год, Ярославка рулит )
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Не прокатило!
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6k
Copycat 2 часа назад
блин так нож совсем тупой) могли бы хотя бы наточить для приличия

вон как эти челы из КолдСтил (раньше вроде норм а сейчас так вообще у них хлам продается)
- те ножи которые они демонстрируют в видео это совсем не то что они в конечном итоге вам продадут, да вид будет тот же самый но и сталь не та и заточено опосредованно и т.д.
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180
ruslan d 2 часа назад
Мне кажется развод на чудо ножах это уже классика
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