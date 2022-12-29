Мужчина разоблачил продавца ножей

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Продавец ножей рекламировал свою продукцию, демонстрируя невероятную остроту лезвия. Однако среди толпы зевак нашёлся скептик и быстро разоблачил его.
Мужчина предложил торговцу разрезать ножом недавно купленный им кусок.
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вон как эти челы из КолдСтил (раньше вроде норм а сейчас так вообще у них хлам продается)
- те ножи которые они демонстрируют в видео это совсем не то что они в конечном итоге вам продадут, да вид будет тот же самый но и сталь не та и заточено опосредованно и т.д.