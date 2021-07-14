Парень показал, как его обманули с жильем в Одессе

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Молодой человек думал, что снял двухэтажную квартиру в Одессе с видом на море, однако реальность не соответствовала ожиданиям. Когда автор видео приехал на место, его ожидало разочарование.
Владелец жилища немного приукрасил общую картину. Присутствует ненормативная лексика.
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