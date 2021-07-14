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Парень показал, как его обманули с жильем в Одессе

Парень показал, как его обманули с жильем в Одессе (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 июля 2021 10:39
Метки: Юмор   видео   квартира   море   обман   одесса   прикол   
1612
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1
Молодой человек думал, что снял двухэтажную квартиру в Одессе с видом на море, однако реальность не соответствовала ожиданиям. Когда автор видео приехал на место, его ожидало разочарование.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   квартира   море   обман   одесса   прикол   
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18  комментариев
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8k
Lev Asriev 2 часа назад
С таким лексиконом, рогуль, тебе в подвале и жить.
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1k
Георгий 22 минуты назад
А его не смутило, что в квартире Одессы за окном океан? xD
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4k
Станислав Полчаса назад
ну лестница же есть !!!! =)))))) вот прикопался......
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6k
Николай 37 минут назад
Серьезно он что не глядя въезжал... ну тогда какие притензии?
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2k
Алексей 37 минут назад
Я не понял, а в чем собственно обман? Ему сказали, что хата двухэтажная. Она в натуре двухэтажная.
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11k
Taximaxi Час назад
Да и поделом.
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8k
Lilian Час назад
Ссылка www.youtube.com
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47k
noName 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Голос Вселенной 2 часа назад
Напомнило...

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67k
Фома 2 часа назад
Окно выбить не пытался?
Ссылка youtu.be
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97
Bass Фома 59 минут назад
Хреново отреставрировали. Посмотрите прорисовку деталей на скрине выше и этом видео... так убить видео - это просто пипец какой-то...
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5k
Дмитрий 2 часа назад
когда хохол родился - еврей заплакал
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andr1kkk Дмитрий 11 минут назад
Когда родился кацап, Вове достался ещё один раб
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