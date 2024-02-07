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Настоящий эксперт по криптовалютам

Настоящий эксперт по криптовалютам

Автор:
07 февраля 2024 10:33
Сообщество : Юмор
Метки: Биткоин   Видео   Юмор   крипта   криптовалюта   эксперт   
3378
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Эксперт если не по всем, так по многим видам вопросов рассказал, будет ли дальнейший рост биткоина.

Лучшая экспертиза криптовалютного рынка на начало года

Шутки шутками, а всякие гуру, которые обещают золотые горы, довольно часто говорят тоже самое, только более умными фразами.

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Метки: Биткоин   Видео   Юмор   крипта   криптовалюта   эксперт   
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37  комментариев
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3k
RaiJu 6 часов назад
Девушка похожа на собаку-подозреваку
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2k
Decapitated Headbanger Час назад
КЭП всё ещё жив! Я ещё 10-11 лет назад с .5 биткоина поднял ещё 5 на этих самых "падениях и взлётах"
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12k
Артем Час назад
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Чинелинг, }{уелинг.
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3k
Алекс 2 часа назад
ну а что, все логично)))))
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28k
Андрей 3 часа назад
фантастически точный прогноз
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71
Ли Харви Освальд 3 часа назад
Какие темы, такие и эксперты
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1k
vadimbar 3 часа назад
Да на эти рожи без смеха не взглянешь, неужели к ним кто-то прислушивается ? ))
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2k
Rom 3 часа назад
Вот это е-б-а-н-а-т!! )))))
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19
MAX 3 часа назад
По любому всё будет. И мы все умрём. )))
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19k
Михаил Гривин 4 часа назад
Что-что у них? Чнелинг? Членинг? Ленинг? Типо в ленинизм ударились?

Но, кстати, предсказание точное.
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812
Андрей Граф 4 часа назад
это что за два гуманоида???
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11k
jnkbxybr 4 часа назад
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11k
jnkbxybr 4 часа назад
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11k
jnkbxybr 4 часа назад
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110
Human110 4 часа назад
Как они назвались? Кто-нибудь расслышал?
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3k
mkcbhk 5 часов назад
что делать тем кто купил на вершине и сидит в минусе?
ответ : да, рост будет и, падение тоже будет.
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2k
Алексей Гулевич 5 часов назад
ААААААА - сморел без звука, слева чел напомнил песню Мумик "Инопланетный гость...!")))))))))))
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2
Kdjbd 5 часов назад
Ржу.
Как на духу сказал, ни слова лишнего.
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125
Abloy_Vlg 6 часов назад
Вот уроды )
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4k
kuchipachi 6 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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