Настоящий эксперт по криптовалютам

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Эксперт если не по всем, так по многим видам вопросов рассказал, будет ли дальнейший рост биткоина.
Лучшая экспертиза криптовалютного рынка на начало года
Шутки шутками, а всякие гуру, которые обещают золотые горы, довольно часто говорят тоже самое, только более умными фразами.
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Но, кстати, предсказание точное.
ответ : да, рост будет и, падение тоже будет.
Как на духу сказал, ни слова лишнего.