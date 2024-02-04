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Недостижимый уровень комфорта во время рыбалки

Недостижимый уровень комфорта во время рыбалки

Автор:
04 февраля 2024 10:09
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Рыбак   комфорт   люди   рыба   рыбалка   
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Рыбалка — любимое увлечение большинства мужчин. Это интересное и полезное хобби, которое известно крайне занимательным времяпровождением на природе в кругу друзей.

Ничего необычного, просто рыбалка мужиков в Сибири.

Источник:

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Метки: Видео   Рыбак   комфорт   люди   рыба   рыбалка   
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7  комментариев
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37k
АнтонПолднев Час назад
Даже ковёр висит

Понятно, что для теплоизоляции, но всё равно прикольно
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24k
Валерий 2 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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77
Артём 20 минут назад
Подобные домики для рыбалки я видел в американских фильмах 80-х годов. Правда они побольше были.
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35k
Teodor 52 минуты назад
И говорили: Послушай , чудак
Ты - кто угодно, но ты не рыбак,
А для настоящего рыбака
Удочка только нужна и река... (с)
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Веер прикольный)))
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Anarasius

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