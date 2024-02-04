Недостижимый уровень комфорта во время рыбалки

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Рыбалка — любимое увлечение большинства мужчин. Это интересное и полезное хобби, которое известно крайне занимательным времяпровождением на природе в кругу друзей.
Ничего необычного, просто рыбалка мужиков в Сибири.
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Понятно, что для теплоизоляции, но всё равно прикольно
Ты - кто угодно, но ты не рыбак,
А для настоящего рыбака
Удочка только нужна и река... (с)