И так всегда: крик души простого рыбака

649
1
1
Дорогие снасти и снаряжение ещё не гарантируют, что рыбалка пройдёт успешно. Важно ещё выбрать правильное время, знать нужные места и многие другие нюансы. Перед вами крик души, который поймут многие любители рыбной ловли.
Сколько боли в глазах!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачная рыбалка голодной птицы
- Маленький рыболов с добычей
- Змея ловко поймала рыбу в воде
- Хороший улов юного рыбака
- Прирожденная пушистая рыбачка
Новости партнёров
Я когда жил на Дальнем Востоке, во времена "развитого социализма", из снастей только крючки, леска и бамбуковые удилища были, все делали сами с отцом, блесна, зимние удочки, траты были близки к 0. Зимой было хобби на кухне делать блесна (из гильз), мама была недовольна, железная стружка, расплавленный свинец)
Как же я был рад, когда мне телескопическую удочку подарили (из Москвы привезли)