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И так всегда: крик души простого рыбака

И так всегда: крик души простого рыбака

Автор:
22 августа 2022 09:22
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   видео   крик души   природа   рыба   рыбак   рыбалка   
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Дорогие снасти и снаряжение ещё не гарантируют, что рыбалка пройдёт успешно. Важно ещё выбрать правильное время, знать нужные места и многие другие нюансы. Перед вами крик души, который поймут многие любители рыбной ловли.
Сколько боли в глазах!

Источник:

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Метки: в мире   видео   крик души   природа   рыба   рыбак   рыбалка   
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19  комментариев
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22k
hebpat Час назад
Олигарх на своей яхте стоимостью сто миллионов долларов ловит рыбу, рядом стоят голые супермодели с подносами на которых горы изысканных закусок и батареи элитного спиртного, у него карбоновое удилище стоимостью 500 тысяч долларов катушка от Версаче 100 тысяч долларов, леска из алмазного волокна 10 тысяч долларов метр, крючки из платины за бешенные деньги, элитные черви выкормленные исключительно на мраморной говядине и не одной даже самой завалящей рыбки не поймал. Тут мимо на обшарпанном ялике гребёт полупьяный небритый мужичок и орёт песню, в драной шапке ушанке, телогрейке из кармана торчит недопитая бутылка с какой то мутной жидкостью, а ялик почти до кромки бортов завален рыбой. Олигарх кидает удочку и начинает рыдать: Вот так вот всегда, одним всё, а другим ничего.
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8k
Женя 15 минут назад
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58k
Александр 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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3k
мозгOFF 21 минуту назад
"Рыба есть. Ловить надо уметь!" {с}
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40k
Aleksandr Полчаса назад
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545
Жирный бот 37 минут назад
рыбалка это хобби, что требует денег)
Я когда жил на Дальнем Востоке, во времена "развитого социализма", из снастей только крючки, леска и бамбуковые удилища были, все делали сами с отцом, блесна, зимние удочки, траты были близки к 0. Зимой было хобби на кухне делать блесна (из гильз), мама была недовольна, железная стружка, расплавленный свинец)
Как же я был рад, когда мне телескопическую удочку подарили (из Москвы привезли)
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1k
xannar 50 минут назад
Так это известная истина )))
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1k
Шурман 52 минуты назад
Могу выставить распечатку сколько я потратил в субботу , 50 евро на червей , пробитая рука и режик еще не отмыл от крови , что бы остановить кровь и тд и морфин понадобился и все , сетями ловите кто хочет а я по старинке .
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22k
Егор 53 минуты назад
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2k
Лёха Час назад
В чём прикол показывать всем свою тупость и понторылость?
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17k
alexis Час назад
За рыбой в магазин, на рыбалку за ощущениями.
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1k
Шурман Час назад
С тестем в понедельник пошли на рыбалку , мелочь дергает , жерех под носом ходит и ему все равно , мужику 70 лет всю жизнь там рыбачил и такого не помнит , итог всей рыбалки я вытащил кило 200 подлещика и 2 смутных примерно по 200-300 гр , теща поржала от такого улова . Я раньше в Северное море выходил и гарантию давал на 3-4 бака что привезу и ни хрена в этом году , скумбрию за рыбу не считаю
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3k
brrr Час назад
Рыбалка - это не добыча, а процесс!
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1k
Шурман Час назад
У меня вчера было такое ощущение и хорошо что я лодку не выгнал . Печально и обидно
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