Добытчик: хитрый кот ограбил рыбака

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Рыжий кот выждал момент и украл у мужчины часть улова и удочку для зимней рыбалки. Похоже, что в следующий раз сам придёт ловить.
Наглая рыжая морда!
Хочется верить, что кот не поранился о крючок во время побега и рыбного обеда.
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