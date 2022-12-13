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Добытчик: хитрый кот ограбил рыбака

Добытчик: хитрый кот ограбил рыбака

Автор:
13 декабря 2022 11:48
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   кот   кража   рыба   рыбак   рыбалка   
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Рыжий кот выждал момент и украл у мужчины часть улова и удочку для зимней рыбалки. Похоже, что в следующий раз сам придёт ловить.

Наглая рыжая морда!

Хочется верить, что кот не поранился о крючок во время побега и рыбного обеда.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   кот   кража   рыба   рыбак   рыбалка   
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8  комментариев
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24k
Serg2001 Час назад
Как представлю, что он прям с крючком эту рыбу начнет есть...
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9k
Павел Минуту назад
И рыбак пропал, а не только удочка. А котяра молодец!!
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4k
alex 21 минуту назад
прям порадовался за кота, с каким удовольствием он будет есть рыбу. "Ворованные яблоки вкуснее"...
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30k
Slonyash 46 минут назад
Это его улов!
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143
Николай 51 минуту назад
- Вы рыбов раздаете?
- Нет только ловлю.
- С3.14зженоеееее и вкусное.
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54
Хухрмухр 52 минуты назад
Не украл,а взял долю.С котами надо делиться.Если кто не в курсе.
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Alex Chebrikov

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