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Рыболов быстро разобрался с зоозащитницей, требовавший выпустить рыбу

Рыболов быстро разобрался с зоозащитницей, требовавший выпустить рыбу

Автор:
25 мая 2022 09:51
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   зоозащитница   конфликт   люди   рыбак   рыбалка   
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Женщина подошла к любителю рыбной ловли и начала требовать выпустить рыбу. Мужчина не стал долго спорить зоозащитницей и вывел её из зоны комфорта.

Сама себе налови!

Ну вот, еще и всю рыбу распугала.

Источник:

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Метки: видео   зоозащитница   конфликт   люди   рыбак   рыбалка   
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57  комментариев
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6k
Nikolay 4 часа назад
Особенно понравился сочувствующий ржач свидетелей
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21
Aleks 22 минуты назад
Дура какая то, это Германия, он просто не мог ее выпустить, по законам Германии либо выпускаешь сразу, либо убиваешь , есть специальнык колотушки, чтобы не мучилась( если этого не сделать, то будет дикий штраф и отбор Angelschein) Просто ловить рыбу никто не может, нужно получить удостоверение рыбака, пройдя курс. И она нарушила личные границы, плюс право собственности, протянула клешни к законной собственности. Поэтому мужику повезло, толкни он ее в другой ситуации, когда она просто его спровоцирует, влетел бы на огромный штраф, вплоть до посадки.И рыбаки выловив рыбу, меряют ее метром, если длина меньше положенной, молодая, обязаны выпустить.
Штрафы в Германии конские, за ловлю рыбы без разрешения, когда не прошел курс и нет удостоверения легко паяют 10000 евро. Русские ребята, живущие в Германии поехали раз на рыбалку, во Францию на Мозель, наловили рыбы, как обычно, в садок. На обратном пути остановили французы, обычный дорожный контроль, оказалась живая рыба в багажнике. Посчитали по головам, по своим законам, высадили всех, авто изъяли в залог, добирайтесь как хотите, ну и штраф по 16000 евро с носа. Такие законы в европе.
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201k
Orange Zero 45 минут назад

Ссылка vk.com
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7k
Wollas 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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−5
Valentine Kleymenov Час назад
Видео смешное, если не знать ситуацию.
Дело происходит в Германии. Частная ловля рыбы строго лицензирована. Хочешь половить? Пожалуйста! Проходи обучение - что, когда и где можно ловить, получай рыболовный билет и вперед.
Плюс в разрешенном месте, если ты выловил рыбу, ты должен её сразу убить (да, это правило зоозащитников - чтобы рыба не мучалась).
Тут же показана ситуация что явно понаехавший быдло-рыбак с такой же гоп компанией снимающих, стоящих "на стреме чтоб полиция не увидела" вытаскивает рыбу прямо в городской зоне отдыха, не убивает и сует себе в мешок на пожрать. С тем же успехом он мог бы и вон того гуся на заднем плане свинтить. Не ну чО такова?
Сознательная гражданка, которую, видимо, такие товарисЧи изрядно достали, не выдержала и полезла разбираться.
По итогу - мокнуть то быдло её мокнуло. Только вот далее будет полиция и как минимум нехилый штраф за браконьерство и живодерство, нападение на человека и тд.
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38k
Aleksandr 2 часа назад
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2k
Вадим 2 часа назад
Показалось, что последних два финишных шага были её, а не динамика толчка.
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7k
Сергей 2 часа назад
Выражение "Поймать леща" не всегда про рыбалку.
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70k
Пётровыч 2 часа назад
Учёные уже давно провели эксперимент. Они взяли растение, подключили к листьям чувствительные датчики и стали ломать и обжигать растение. Растение каждый раз реагировало на повреждения. Таким образом, ученые доказали, что растения чувствуют повреждения, и как сказал Терминатор Т-800 в фильме "Терминатор 2" роль которого исполнял знаменитый актёр и бодибилдер Арнольд Шварцнеггер - Я чувствую повреждения, это можно назвать болью.
Выходит, что веганы и сыроеды участвуют в причинении боли и уничтожении жизни, пусть даже примитивной.
Но и это ещё не всё, как оказалось, зоозащитники и веганы те ещё лицемеры, играющие на публику. Дело в том, что они не менее бессердечны чем основная масса людей. Если дело касается паразитирующего организма, то любой зоозащитник убьёт его не спросив что за вид.
Например, если у зоозащитника заведутся глисты, то он их убьёт таблеткой, что является умышленным убийством живого организма, это же касается тараканов или комаров.
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22k
Inter 2 часа назад
грибников там,походу сразу прикапывают в лесу)::)): дас ист фантастиш
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
КРАСИВОЕ !!!
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4k
mtonaka 2 часа назад
И она сама стала рыбой-дурой!
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15k
Сергей 2 часа назад
Видел на видео, как у нас в Австралии такие бабищи (их в англоязычных странах называют Карэн), докапывались до людей, рыбачащих с причалов. Сам рыбачу на пляже, но если бы такая ТП докопалась бы до моего улова, то просто 4-х сантиметровой полметровой ПВХ трубой по жбану получила бы.
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4k
Роман 2 часа назад
да чё за фигня только на этом сайте пока не вычистишь весь кЭш ни одна картинка не грузится
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77
CBOJIA4 честно Роман 2 часа назад
А как здесь по чистить кэш?
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162
Валерий Кочетков Роман 2 часа назад
Нет проблем. "Ublock origin +tampermokey + скрипт RU AdList JS Fixes
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15k
Роберт Шекли 3 часа назад
Так рыболовы прикармливают место
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1k
Vovan Petroff 3 часа назад
Ну и чем теперь рыба вонять будет?
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1k
Wlad 3 часа назад
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13k
K7OO 3 часа назад
В итоге все счастливы. Мужик - с уловом, баба - со всеобщим вниманием, которого она и добивалась. Хэппи энд.
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1k
Сергей Клубков 3 часа назад
Европа!
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28k
Aqueronte 3 часа назад
Отправил на корм рыбам
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1k
Leonid 3 часа назад
Я бы тоже своих рыбов не отдал... а вообще очень на постанову похоже, уж очень она легко нырнула, не сопротивляясь
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