Рыболов быстро разобрался с зоозащитницей, требовавший выпустить рыбу

9444
1
1
Женщина подошла к любителю рыбной ловли и начала требовать выпустить рыбу. Мужчина не стал долго спорить зоозащитницей и вывел её из зоны комфорта.
Сама себе налови!
Ну вот, еще и всю рыбу распугала.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Настойчивый ухажёр решил напасть на охранника магазина
- Маленький рыболов с добычей
- Прохожий "приземлил" пранкера, напугавшего женщину
- Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня
- Хороший улов юного рыбака
Новости партнёров
Штрафы в Германии конские, за ловлю рыбы без разрешения, когда не прошел курс и нет удостоверения легко паяют 10000 евро. Русские ребята, живущие в Германии поехали раз на рыбалку, во Францию на Мозель, наловили рыбы, как обычно, в садок. На обратном пути остановили французы, обычный дорожный контроль, оказалась живая рыба в багажнике. Посчитали по головам, по своим законам, высадили всех, авто изъяли в залог, добирайтесь как хотите, ну и штраф по 16000 евро с носа. Такие законы в европе.
Дело происходит в Германии. Частная ловля рыбы строго лицензирована. Хочешь половить? Пожалуйста! Проходи обучение - что, когда и где можно ловить, получай рыболовный билет и вперед.
Плюс в разрешенном месте, если ты выловил рыбу, ты должен её сразу убить (да, это правило зоозащитников - чтобы рыба не мучалась).
Тут же показана ситуация что явно понаехавший быдло-рыбак с такой же гоп компанией снимающих, стоящих "на стреме чтоб полиция не увидела" вытаскивает рыбу прямо в городской зоне отдыха, не убивает и сует себе в мешок на пожрать. С тем же успехом он мог бы и вон того гуся на заднем плане свинтить. Не ну чО такова?
Сознательная гражданка, которую, видимо, такие товарисЧи изрядно достали, не выдержала и полезла разбираться.
По итогу - мокнуть то быдло её мокнуло. Только вот далее будет полиция и как минимум нехилый штраф за браконьерство и живодерство, нападение на человека и тд.
Выходит, что веганы и сыроеды участвуют в причинении боли и уничтожении жизни, пусть даже примитивной.
Но и это ещё не всё, как оказалось, зоозащитники и веганы те ещё лицемеры, играющие на публику. Дело в том, что они не менее бессердечны чем основная масса людей. Если дело касается паразитирующего организма, то любой зоозащитник убьёт его не спросив что за вид.
Например, если у зоозащитника заведутся глисты, то он их убьёт таблеткой, что является умышленным убийством живого организма, это же касается тараканов или комаров.
Грибники собрали почти 20 кг грибов и получили огромный штраф.
Недолго дарами леса радовались двое немецких пенсионера. Когда паковали собранное в багажник, их заметил прохожий и и тут же сообщил в полицию.
Происшествие произошло на востоке Германии. Внимание случайного прохожего привлекло чрезмерный вес собранных двумя грибниками, 67 и 69 летними жителями Баден-Вюртемберга. Они упаковывали собранное в багажник. Посторонний человек недолго колебался и сообщил в полицию.
Офицеры прибыли достаточно быстро и начали проверку. Оказалось, что грибники собрали 19 кг боровиков, что противоречит немецким законам о охране природы. В правилах сказано чётко: один человек может собрать только 1 кг боровиков за 1 день.
Дело закончилось штрафом. Оба должны заплатить 1700 евро штрафа. Для утешения полицейские разрешили им оставить по 1 килограмму боровиков.