FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14162 поста • 1672 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Попытка покормить голодного ужа рыбой

Попытка покормить голодного ужа рыбой

Автор:
16 июня 2023 10:37
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   рыба   рыбак   рыбалка   уж   
1027
1
1

Любитель рыбной ловли заметил ужа и решил угостить его рыбой. Однако уж решил выбрать добычу покрупнее.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   рыба   рыбак   рыбалка   уж   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
SolomonA Полчаса назад
Нечего было дразнить животинку. Отдал бы сразу рыбу - палец был бы цел...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
822
D Men 6 минут назад
Пошто ужика мучаешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 58 минут назад
Система инфракрасного наведения сработала.
Если дать голодному ужу рыбу, то он будет сыт один день, а если дать палец, то он будет сыт два дня. Ужу палец в рот не клади - всю руку откусит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

954884



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Как купить дом и не остаться в лопухах
Как купить дом и не остаться в лопухах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#автомир#Прикол#Автовсячина#ДТП#интересное#картинки#фильм#позитив
#фото#машина#Юмор#история#подборка#кино#Китай#США#смерть#Приколы
#интересно#автомобили#животные#новости#аварии#авто аварии#факты#удивительно#негатив#Жизнь
Как купить дом и не остаться в лопухах Как купить дом и не остаться в лопухах У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться