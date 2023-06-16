Попытка покормить голодного ужа рыбой

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Любитель рыбной ловли заметил ужа и решил угостить его рыбой. Однако уж решил выбрать добычу покрупнее.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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Если дать голодному ужу рыбу, то он будет сыт один день, а если дать палец, то он будет сыт два дня. Ужу палец в рот не клади - всю руку откусит.