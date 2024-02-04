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Жених и невеста попытались ограбить ювелирный магазин в Стамбуле

Жених и невеста попытались ограбить ювелирный магазин в Стамбуле

Автор:
04 февраля 2024 09:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   жених и невести   ограбление   стамбул   ювелирный магазин   
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Влюбленные таким образом хотели заработать деньги на свадьбу, а заодно разжиться кольцами.

Однакоу них ничего не вышло — их задержали.

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Метки: Видео   в мире   жених и невести   ограбление   стамбул   ювелирный магазин   
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6  комментариев
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38k
Александр 19 секунд назад
Зато какой будет веселый медовый месяц )))
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9k
Zhora 17 минут назад
Два дебила - это сила!
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2k
rudenkov 19 минут назад
Тили-тили-тесто, жених и невеста! Тесто засохло, а невеста сдохла!
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37k
АнтонПолднев 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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20k
Shtoppi Час назад
«Жених и невеста попытались ограбить ювелирный магазин в Стамбуле»
----------
немного не хватило, чтобы было как в поговорке: «муж и жена одна сатана» )))))
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2k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
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