«Жених и невеста попытались ограбить ювелирный магазин в Стамбуле»

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Влюбленные таким образом хотели заработать деньги на свадьбу, а заодно разжиться кольцами.
Однакоу них ничего не вышло — их задержали.
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немного не хватило, чтобы было как в поговорке: «муж и жена одна сатана» )))))