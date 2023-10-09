Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии

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Финские продавцы и менеджеры от наглости чернокожих, которые бесплатно выносят, все, что захотят, приходят в ярость и своими силами задерживают преступников.
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Вот же расисты! Они что, не знают, что финны тысячелетиями угнетали черных рабов, и теперь те хотя компенсацию?
Вы просто не умеете их готовить