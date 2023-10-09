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Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии

Типичные кадры с камер наблюдения магазина из Финляндии

Автор:
09 октября 2023 09:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в мире   воры   камера   ограбление   престпник   разбой   
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Финские продавцы и менеджеры от наглости чернокожих, которые бесплатно выносят, все, что захотят, приходят в ярость и своими силами задерживают преступников.

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Метки: Видео   в мире   воры   камера   ограбление   престпник   разбой   
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15  комментариев
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14k
Antique computer 49 минут назад
"Финские продавцы и менеджеры от наглости чернокожих,"

Вот же расисты! Они что, не знают, что финны тысячелетиями угнетали черных рабов, и теперь те хотя компенсацию?
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14k
котегRUS 8 секунд назад
такая и лося на скаку остановит!)
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27k
Егор 13 секунд назад
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33k
Slonyash Минуту назад
Ай да девка! Огонь!
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310
AlexWoyz 9 минут назад
финки ведут себя достойно..
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2k
Инквизитор РФ 10 минут назад
Лопатой по шее
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2k
Андрей 11 минут назад
Зато без русских
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5k
Григорий 15 минут назад
ногой по хлебалу бей этих негрильных мартых!!!
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19k
anpetrof 16 минут назад
Афрофины?
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5k
Rubiroid_47 17 минут назад
В жилах финнов еще течет кровь отморозков, с ними негры лососнут тунца ))
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58k
alertol 20 минут назад
Красивая девушка, но изменять ей я бы не рискнул... )))
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678
Шурман 47 минут назад
Саша Грэй нашла новую работу ?:)
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