Слон догнал и чудом не растоптал нерасторопного туриста

Участник дорожного движения запечатлел погоню слона за двумя наглецами, один из которых не выдержал темпа и упал.

Дикий зверь попытался растоптать нарушителя своего спокойствия, но молодому человеку повезло и он буквально уполз из-под ног разъярённого животного, который, к счастью, для туриста, переключил своё внимание на красный автомобиль.