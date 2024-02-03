Слон догнал и чудом не растоптал нерасторопного туриста

Двое туристов, решивших в конце прошлого месяца запечатлеться на фоне слона, идущего вдоль обочины трассы 766, проходящей через национальный парк Бандипур на юге Индии, еле унесли ноги от разъярённого зверя.
Участник дорожного движения запечатлел погоню слона за двумя наглецами, один из которых не выдержал темпа и упал.
Дикий зверь попытался растоптать нарушителя своего спокойствия, но молодому человеку повезло и он буквально уполз из-под ног разъярённого животного, который, к счастью, для туриста, переключил своё внимание на красный автомобиль.
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