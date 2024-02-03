FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15890 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Слон догнал и чудом не растоптал нерасторопного туриста

Слон догнал и чудом не растоптал нерасторопного туриста

Автор:
03 февраля 2024 09:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   животные   парк Бандипур   слон   турист   
842
1
1

Двое туристов, решивших в конце прошлого месяца запечатлеться на фоне слона, идущего вдоль обочины трассы 766, проходящей через национальный парк Бандипур на юге Индии, еле унесли ноги от разъярённого зверя.

Участник дорожного движения запечатлел погоню слона за двумя наглецами, один из которых не выдержал темпа и упал.

Дикий зверь попытался растоптать нарушителя своего спокойствия, но молодому человеку повезло и он буквально уполз из-под ног разъярённого животного, который, к счастью, для туриста, переключил своё внимание на красный автомобиль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Индия   животные   парк Бандипур   слон   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
iovan2011 2 часа назад
ползает он лучше, чем бегает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78k
Viktor Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
kuchipachi 14 минут назад
Я думал он сейчас скорее обосрет туриста, чем затопчет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
ss 16 минут назад
Да не хотел слон никого топтать. Он просто пару пенделей хотел дать. Видать достали с фотографированием. Если бы слон... Скорее слониха... Хотела растоптать назойливого примата, то она бы его растоптала, а не лягала, как лошадь, задней ногой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
ЦСКА Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

389024



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил
Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им ответил
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Интересный факт: в поездах "Москва-2020" установлена система проекции на лобовое стекло
Интересный факт: в поездах "Москва-2020" установлена система проекции на лобовое стекло
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизнь с домашним животным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Юмор#интересное#история#позитив#люди#аварии#авто аварии#Госдума
#животные#автомобили#машина#в мире#ДТП#США#подборка#истории#собака#дети
#Прикол#автомир#факты#Автовсячина#забавно#Разное#полиция#кино#кот#КИтай
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Непростая жизнь индийской белки Непростая жизнь индийской белки Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Водитель туристического автомобиля пытается скрыться от разъяренного слона Водитель туристического автомобиля пытается скрыться от разъяренного слона Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником Слон останавливает и грабит грузовики с сахарным тростником Индиец пригрел змею на груди Индиец пригрел змею на груди

На что жалуетесь?

Вернуться