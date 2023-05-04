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Непростая жизнь индийской белки

Непростая жизнь индийской белки

Автор:
04 мая 2023 09:40
Сообщество : Животные
Метки: Индия   белка   видео   животные   интересно   макака   обезьяна   
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В Индии хитрые обезьяны нагло используют белку в своих целях и частенько оставляют голодной. Виной всему острое обоняние грызуна.

Когда-нибудь она поймёт их стратегию и отомстит, накормив испорченными плодами.

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Метки: Индия   белка   видео   животные   интересно   макака   обезьяна   
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