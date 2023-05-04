Непростая жизнь индийской белки

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В Индии хитрые обезьяны нагло используют белку в своих целях и частенько оставляют голодной. Виной всему острое обоняние грызуна.
Когда-нибудь она поймёт их стратегию и отомстит, накормив испорченными плодами.
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