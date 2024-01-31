На выставке современного искусства в Москве, посетитель решил попробовать на вкус один из экспонатов — рыбку

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В попытке удовлетворить своё голодное желание проникнуться духом произведения искусства, он столкнулся с неожиданным разочарованием — золотая рыбка оказалась ненастоящей и его любые три желания она не исполнит.
Когда делаешь вид, что разбираешься в этом вашем современном искусстве.
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