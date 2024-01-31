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На выставке современного искусства в Москве, посетитель решил попробовать на вкус один из экспонатов — рыбку

На выставке современного искусства в Москве, посетитель решил попробовать на вкус один из экспонатов — рыбку

Автор:
31 января 2024 11:29
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   Москва   выставка   искусство   новости   рыбка   чудик   
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В попытке удовлетворить своё голодное желание проникнуться духом произведения искусства, он столкнулся с неожиданным разочарованием — золотая рыбка оказалась ненастоящей и его любые три желания она не исполнит.

Когда делаешь вид, что разбираешься в этом вашем современном искусстве.


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Метки: Видео   Москва   выставка   искусство   новости   рыбка   чудик   
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4  комментария
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6k
Александр Час назад
Какое искусство, такие и посетители...
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dima423 21 минуту назад
Это был перфоманс, выничегонепонимаити
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118
Ден 36 минут назад
47ой выполнил задание)
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51k
Элек Мек Час назад
Мля,никому нельзя верить...
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