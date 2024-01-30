В Китае 70-летний мужчина спас упавшего в реку младенца

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Ситуация произошла в Чжэцзяне, когда коляска с десятимесячным ребенком скатилась со склона и рухнула в воду. За ребенком не уследил член семьи, который на секунду отпустил коляску.
К счастью, рядом на лодке оказался пожилой уборщик речного мусора. Мужчина быстро среагировал и успел вытащить малыша из воды, пока тот не начал тонуть. Ребенок остался невредим.
Настоящие герои не носят плащи!
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