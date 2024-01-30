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В Китае 70-летний мужчина спас упавшего в реку младенца

В Китае 70-летний мужчина спас упавшего в реку младенца

Автор:
30 января 2024 12:17
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   КИтай   Спасение   в мире   младенец   новости   ребенок   
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Ситуация произошла в Чжэцзяне, когда коляска с десятимесячным ребенком скатилась со склона и рухнула в воду. За ребенком не уследил член семьи, который на секунду отпустил коляску.

К счастью, рядом на лодке оказался пожилой уборщик речного мусора. Мужчина быстро среагировал и успел вытащить малыша из воды, пока тот не начал тонуть. Ребенок остался невредим.


Настоящие герои не носят плащи!


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Метки: Видео   КИтай   Спасение   в мире   младенец   новости   ребенок   
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3  комментария
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Dima 2 часа назад
В Китае опасно спасать людей, даже если это ребенок! Боюсь у мужика теперь будут большие проблемы!
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Борис Карабанов Час назад
Сбытие сложилось так, что произошла ситуация.
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