Снежная мощь: в Китае слепили гигантского снеговика

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В китайском городе Харбин более 100 профессиональных скульпторов и рабочих построили 18-метрового снеговика. На создание снеговика ушло 2 тысячи кубометров снега и 10 дней работы. Предлагаю вам посмотреть, как строили гиганта.
Снеговик установлен у местной достопримечательности — музыкального парка Харбина и уже стал визитной карточкой города. Для того, чтобы обхватить гиганта потребуется как минимум 10 человек.
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