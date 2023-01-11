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Снежная мощь: в Китае слепили гигантского снеговика

Снежная мощь: в Китае слепили гигантского снеговика

Автор:
11 января 2023 13:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   интересно   новости   снеговик   
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В китайском городе Харбин более 100 профессиональных скульпторов и рабочих построили 18-метрового снеговика. На создание снеговика ушло 2 тысячи кубометров снега и 10 дней работы. Предлагаю вам посмотреть, как строили гиганта.
Снеговик установлен у местной достопримечательности — музыкального парка Харбина и уже стал визитной карточкой города. Для того, чтобы обхватить гиганта потребуется как минимум 10 человек.

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Метки: Китай   в мире   видео   интересно   новости   снеговик   
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Dobriy drug

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