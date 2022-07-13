Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами

Двое мужчин прыгнули в канал за ребенком, а третий протянул им с берега палку. Далее произошли действия, который чуть не привели к трагедии.



К счастью, всем полицейским удалось выбраться из опасной водной ловушки. Отдышавшись, они доставили спасенного мальчика в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.