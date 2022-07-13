Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами

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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сотрудники полиции заметили в канале мальчика, которого несли бурные потоки воды. Стражи правопорядка бросились спасать 11-летнего ребёнка и чуть не погибли сами.
Двое мужчин прыгнули в канал за ребенком, а третий протянул им с берега палку. Далее произошли действия, который чуть не привели к трагедии.
К счастью, всем полицейским удалось выбраться из опасной водной ловушки. Отдышавшись, они доставили спасенного мальчика в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.
К счастью, всем полицейским удалось выбраться из опасной водной ловушки. Отдышавшись, они доставили спасенного мальчика в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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