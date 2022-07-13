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Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами

Полицейские бросились спасать мальчика и чуть не погибли сами

Автор:
13 июля 2022 12:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   дети   интересно   люди   подросток   спасение   
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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая сотрудники полиции заметили в канале мальчика, которого несли бурные потоки воды. Стражи правопорядка бросились спасать 11-летнего ребёнка и чуть не погибли сами.
Двое мужчин прыгнули в канал за ребенком, а третий протянул им с берега палку. Далее произошли действия, который чуть не привели к трагедии.

К счастью, всем полицейским удалось выбраться из опасной водной ловушки. Отдышавшись, они доставили спасенного мальчика в больницу. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   видео   дети   интересно   люди   подросток   спасение   
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8  комментариев
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12k
Konstantin Час назад
Коварная хрень, вроде не глубоко, но... Да и порог в конце выглядит опасно
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312
ekstazis 15 секунд назад
а решёток поставить ума не хватило,они и мусор задержат и воду пропустят
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43k
Соломей 9 минут назад
такой себе аквапарк.но расслабились неплохо...
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542
HalloFreeSpace 12 минут назад
Вчера смотрел на ЯП , думал не спаслись, но слава Богу обошлось .
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16k
Vital Idol 15 минут назад
Редкостные спасатели...
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3k
Protivogaz Полчаса назад
Оператор красава, до последнего снимал!
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20k
sanchesS80 43 минуты назад
Блин, и на всём пути вообще не за что зацепиться...
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