Героическая бабушка из Китая нырнула в канализацию, чтобы спасти внука

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Мальчик упал в канализацию в городе Фуян в китайской провинции Аньхой. Он поднял над люком временное укрытие и провалился ногами вперед.
На видео, запечатлённом камерой наружного наблюдения видно, как малолетний ребёнок, подняв заслон, упал в яму. Спустя несколько секунд выбежавшая из дома бабушка маленького исследователя, не раздумывая бросилась на спасение ребёнка.
Прибежавшие на шум соседи помогли выбраться из канализации китайскому семейству и вернуть в чувства спасённого мальчика.
Прибежавшие на шум соседи помогли выбраться из канализации китайскому семейству и вернуть в чувства спасённого мальчика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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