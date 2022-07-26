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Героическая бабушка из Китая нырнула в канализацию, чтобы спасти внука

Героическая бабушка из Китая нырнула в канализацию, чтобы спасти внука

Автор:
26 июля 2022 10:20
Метки: Китай   бабушка   видео   дети   канализация   люк   ребенок   спасение   
518
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1
Мальчик упал в канализацию в городе Фуян в китайской провинции Аньхой. Он поднял над люком временное укрытие и провалился ногами вперед.

Источник:

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Метки: Китай   бабушка   видео   дети   канализация   люк   ребенок   спасение   
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9  комментариев
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167k
INVERTER Час назад
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7k
Борис Карабанов 6 минут назад
Несколько лет назад в наших краях так погибла пятилетняя девочка. Крышка люка над выгребной ямой крутанулась и закрылась. Долго искали, собаку розыскную приводили и пришли к выводу по следам, что девочку увезли на проезжавшей машине. Потом нашли...
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10k
Hunson Abadeer 38 минут назад
отлично
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8k
krivsan 55 минут назад
один вопрос,на..я [мат]..юк,открыл и нырнул,где родители?,но это Китай,и все вопросы отпадают
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35k
Опаньки 56 минут назад
Марио. Начало
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16k
Вася Час назад
Фуянкнулся
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3k
Дмитрий ! Час назад
Со мной было подобное в детстве. Мне лет 5 было. У соседа была открытая самодельная выгребная яма между нашими участками, по её краям лежали железные борта от прицепа. Я поскользнулся и упал в неё, только и успел крикнуть: "Бабушка!". Она меня вмиг вытащила. До сих пор всё четко помню.
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5k
yahaomsk Час назад
китайчёнок своей смертью не помрёт, или гром убьёт, или корова обсерет
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Лан не урчи

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