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В Нижнекамске парень упал с козырька, пытаясь попасть в подъезд

В Нижнекамске парень упал с козырька, пытаясь попасть в подъезд

Автор:
29 января 2024 08:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   в мире   козырёк   люди   падение   подъезд   
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Компания парней хотела попасть в подъезд в ночное время, но не смогла открыть дверь. Один из молодых людей решил попасть в подъезд через окно второго этажа, о чём вскоре сильно пожалел.

Парень забрался на козырек подъезда, чтобы попытаться открыть подъездное окно и пустить остальных. Однако его попытка закончилась неудачей и молодой человек упал на землю. После падения члены компании уложили пострадавшего на скамейку и позже затащили в подъезд.

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Метки: Видео   Россия   в мире   козырёк   люди   падение   подъезд   
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4  комментария
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4k
Еркен 39 минут назад
И даже не подхватили, а сразу тормошить после падения, тоже не лучшая идея. Хотя легко рассуждать когда ты трезвый сидишь на работе и комментируешь )))
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15k
Господин Уэф 4 минуты назад
Рад ошибиться, но думаю, падение это не обойдется без последствий ...
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35k
Fat Lynx 12 минут назад
Ну хоть не бросили...
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6k
Александр Полчаса назад
Настырный. Он с первого тычка чуть не свалился, но героически продолжил..
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