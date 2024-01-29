В Нижнекамске парень упал с козырька, пытаясь попасть в подъезд

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Компания парней хотела попасть в подъезд в ночное время, но не смогла открыть дверь. Один из молодых людей решил попасть в подъезд через окно второго этажа, о чём вскоре сильно пожалел.
Парень забрался на козырек подъезда, чтобы попытаться открыть подъездное окно и пустить остальных. Однако его попытка закончилась неудачей и молодой человек упал на землю. После падения члены компании уложили пострадавшего на скамейку и позже затащили в подъезд.
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