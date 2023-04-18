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Частный дом упал в реку и уплыл

Частный дом упал в реку и уплыл

Автор:
18 апреля 2023 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   в мире   видео   дом   люди   ока   река   уплыл   
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В деревне Елино во Владимирской области обрушился частный дом. Строение начало медленно сползать в реку, развалилось и уплыло.

Поплыл искать новых хозяев

Инцидент произошёл в четверг, 13 апреля. В тот день резко поднялся уровень воды в реке Оке, из-за чего часть берега смыло.


Дом на берегу реки 5 лет назад приобрел житель Норильска. К счастью, в постройке в этот момент никогда не было.

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Метки: Россия   в мире   видео   дом   люди   ока   река   уплыл   
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5  комментариев
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178
AnSal Полчаса назад
Зато на самом-самом берегу с хорошим видом на воду...
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8k
Борис Карабанов Час назад
Страховой агент:
- Ой, нет, это не страховой случай. Дом же не пропал! Он просто переместился. Нет, это не страховой случай. Вот, если бы сгорел, тогда, возможно...
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778
ruslan d Час назад
Да , подарочек конечно ...
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4k
Дмитрий ! Час назад
"Никогда" не говори никогда. ))))
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33k
ACU900 Час назад
"Уехала навсегда, твоя крыша" (анекдот)
Вернее не уехала а уплыла :)
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Dobriy drug

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