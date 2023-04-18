Частный дом упал в реку и уплыл

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В деревне Елино во Владимирской области обрушился частный дом. Строение начало медленно сползать в реку, развалилось и уплыло.
Поплыл искать новых хозяев
Инцидент произошёл в четверг, 13 апреля. В тот день резко поднялся уровень воды в реке Оке, из-за чего часть берега смыло.
Дом на берегу реки 5 лет назад приобрел житель Норильска. К счастью, в постройке в этот момент никогда не было.
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- Ой, нет, это не страховой случай. Дом же не пропал! Он просто переместился. Нет, это не страховой случай. Вот, если бы сгорел, тогда, возможно...
Вернее не уехала а уплыла :)