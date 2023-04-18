Частный дом упал в реку и уплыл

Поплыл искать новых хозяев

Инцидент произошёл в четверг, 13 апреля. В тот день резко поднялся уровень воды в реке Оке, из-за чего часть берега смыло.

Дом на берегу реки 5 лет назад приобрел житель Норильска. К счастью, в постройке в этот момент никогда не было.