Ночной искатель незапертых квартир в Москве

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Глазок с видеокамерой в подъезде многоквартирного дома в Москве запечатлел странного персонажа. Мужчина ходил по этажам и дёргал ручки дверей.
По всей видимости, злоумышленник искал незапертые квартиры.
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Ночью (желательно) находишь незапертую дверь, максимально бесшумно открываешь,просовываешь голову внутрь и громко кричишь : "ДАЙ МНЕ ХЛЕБА !!!"
Потом, незамедлительно и безшумно убегаешь(можно даже снять обувь чтоб не выдать себя топотом).
А теперь представим тему : хозяева в полудрёме,на расслабоне и вдруг в квартире эдакий несуразный крик,а посторонних НЕТ.
Или ещё лучше : хозяин с бодуна,на шугани и тут такое ! Выскочил в прихожую - никого. На площадке - никого...
Здравствуй "белка" - Новый год !
на него вся надежда, ибо сплю хорошо!