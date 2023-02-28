Ночной искатель незапертых квартир в Москве

FISHKINET
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и... «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала, что утаивают от человечества о Марсе «Вам врут!»: сотрудница космического агентства NASA рассказала,... Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая спала на&nbsp;полу в&nbsp;офисе из-за большой загруженности Илон Маск уволил менеджера Twitter, которая спала на полу... В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей В Петербурге и Ленобласти объявили план "Ковёр": реакция соцсетей Короткий миг славы царевны Будур Короткий миг славы царевны Будур "Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой "Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на... Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами Это жизнь: 30 животных, которые смирились с обстоятельствами Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 февраля «Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван Охлобыстин рассказал правду-матку на уроке «Разговоры о важном» «Мужчина должен хватать мамонта, женщина - готовить»: Иван... Когда забыл, что восточные европейцы не похожи на западных Когда забыл, что восточные европейцы не похожи на западных Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками Преподаватель отметелил ученика на уроке финансовой грамотности Преподаватель отметелил ученика на уроке финансовой грамотности Неожиданное сияние - как горело небо Ленобласти этой ночью Неожиданное сияние - как горело небо Ленобласти этой ночью Как звали человека, который отказался заключать контракт с The Beatles и Джимми Хендриксом Как звали человека, который отказался заключать контракт с The... Радикальный способ решения проблемы Радикальный способ решения проблемы Ответ за конверт: разгадка тайны убийства целую жизнь спустя Ответ за конверт: разгадка тайны убийства целую жизнь спустя Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать Мгновенная карма, которая показал людям кузькину мать Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку Психологические эксперименты, которые серьёзно повлияли на науку Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки Фотоприколы и прикольные картинки
Главная > Видео
Ночной искатель незапертых квартир в Москве

Ночной искатель незапертых квартир в Москве

Автор:
28 февраля 2023 14:05
Метки: Москва   Россия   в мире   видео   квартиры   криминал   люди   
1576
1
1

Глазок с видеокамерой в подъезде многоквартирного дома в Москве запечатлел странного персонажа. Мужчина ходил по этажам и дёргал ручки дверей.

По всей видимости, злоумышленник искал незапертые квартиры.


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Москва   Россия   в мире   видео   квартиры   криминал   люди   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
31  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
ЦСКА Час назад
Судя по походке, его уже ловили.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
· · 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Гугенот 19 минут назад
Пару лет назад был в Польше по работе. Компания снимала нам квартиры студии в дорогом доме. Вот таким же хреном один кент пытался влезть ко мне. Слышу, кто-то за ручку дёргает. Аккуратно на цыпочках подошёл к двери и посмотрел в глазок. Там какой-то молодой хрен. Потом повторил с дверью соседей и пошёл на этаж ниже. Я позвонил в фирму у которой снимали квартиру. Они связались с охраной здания. Но парень ушёл через гараж. По камерам так и не узнали, кто он такой. Был ковид и он был в маске.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Типа граф Полчаса назад
А я один раз стоял в коридоре курил и в окно увидел как чувачёк один ходил и двери у машин дёргал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
voipstersk8 Полчаса назад
начал в Москве, потом добрался до Израиля и спер у Пугачевой полляма. Дело раскрыто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
314
Вася Васильев 38 минут назад
Я почти за пятьдесят лет ни разу не забывал закрывать входную дверь, да и не помню я таких традиций в виде открытых дверей у нас.. так что так себе способ добычи еды выбрал себе этот очкарик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
turyst 42 минуты назад
Маску так и не научился правильно носить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
98k
parallax 43 минуты назад
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Игорь 46 минут назад
особая примета - кривые ноги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
vijilante 55 минут назад
Прикол заключается в следующем :
Ночью (желательно) находишь незапертую дверь, максимально бесшумно открываешь,просовываешь голову внутрь и громко кричишь : "ДАЙ МНЕ ХЛЕБА !!!"
Потом, незамедлительно и безшумно убегаешь(можно даже снять обувь чтоб не выдать себя топотом).
А теперь представим тему : хозяева в полудрёме,на расслабоне и вдруг в квартире эдакий несуразный крик,а посторонних НЕТ.
Или ещё лучше : хозяин с бодуна,на шугани и тут такое ! Выскочил в прихожую - никого. На площадке - никого...
Здравствуй "белка" - Новый год !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® 57 минут назад
Носатый очкарик не знает, что маску и на нос надо натягивать. Думаю, можно такого по базам пробить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо Час назад
Просто он забыл, в какой квартире живёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
[email protected] Час назад
Я правильно понял что он все же нашёл. Зашёл явно в квартиру, а не на лестничную площадку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
Димыч Час назад
Мы три года назад заселились в новый МКД(многоквартирный дом). На весь трёхподъездный корпус(17 этажей), помимо нас проживала ещё одна семья. Во всех остальных проживали гости из ближнего зарубежья, делающие ремонт. Как раз было начало пандемии. Стройки были приостановлены и жрать гостям стало нечего. Вот они так же и начали рыскать по этажам, в поисках незапертых дверей. Только я три раза вскакивал ночью от звука дёргаемой дверной ручки. Благо, дверь у нас была уже не от застройщика. Одного успел поймать. Начал блеять про поиски работы. В начале третьего ночи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
750
Kra Час назад
мой Собакевич хоть и не злобный, но очень горластый!
на него вся надежда, ибо сплю хорошо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
neutrino Час назад
Походу просто дверь домой искал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BWSHARK Час назад
Ну как-нить на собачку нарвется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor 2 часа назад
Да, у нас этот вид краж часто случается, чувак заходит ночью в подъезд многоэтажки и таким образом ищет незапертые двери, потихоньку заходит в прихожую и несёт всё ценное. У меня кореш по пьяне дверь не закрыл и лишился много чего. Я всегда закрываю дверь ещё и на засов и если с той стороны "проверить" дверь, то она на засове и повиснет. И чтобы её открыть, надо с силой потянуть на себя - иначе не откроешь и очень часто дверь оказывается проверенной!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
Реально,такие кексы есть,жалко собак в квартире зубастых маловато
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
au3 2 часа назад
Как бы и польза от глазка-камеры....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1004460



Другие посты автора
Популярное
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Обратная сторона Дубая: о чем не говорят блогеры
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 февраля
Набирающие популярность
50 лет назад
50 лет назад
Одна из старейших городских легенд в мире. История Филадельфийского эксперимента
Одна из старейших городских легенд в мире. История Филадельфийского эксперимента
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Прикол#интересное#подборка#автомир#Приколы#олдтаймер#Москва#исследование
#Юмор#животные#факты#кино#автомобили#Россия#картинки#удивительно#фильм#истории
#интересно#люди#история#наука#забавно#дети#новости#Жизнь#дтп#настроение
Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Вместо Турции: 5 крутых мест, на которые стоит потратить отпуск и выходные Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его Автолюбитель обнаружил под своей машиной вора и избил его В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой Сотрудник МЧС спас девушку, которая решила покончить с собой Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку Пассажирка метро напала с ножом на разговаривающую по телефону москвичку Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве Дуракам везёт: трюкач чуть не попал под поезд в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться