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Очевидец снял момент крушения вертолета в США

Очевидец снял момент крушения вертолета в США

Автор:
29 августа 2023 08:29
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   вертолёт   люди   падение   происшествие   
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В Помпано-Бич, штат Флорида, США, разбился пожарно-спасательный вертолет. Момент падения попал на видео.

На борту вертолёта находились три человека. Двое людей госпитализированы в тяжелом состоянии, про состояние третьего пока ничего неизвестно.

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Метки: Видео   США   в мире   вертолёт   люди   падение   происшествие   
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