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«Фальшивишь!»: очень строгий учитель игры на пианино

«Фальшивишь!»: очень строгий учитель игры на пианино

Автор:
27 января 2024 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   обезяна   учитель игры на пианино   
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Обезьяна из этого видео учит женщину, как правильно играть на пианино. У этого необычного учителя настолько тонкий и чуткий слух, что он чувствует каждую фальшивую ноту в игре женщины, за что «учит» ее своеобразным и довольно спорным методом.

Всему в этой жизни можно научиться. Самое важное — какой при этом будет учитель.


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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   обезяна   учитель игры на пианино   
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1  комментарий
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Максим Макашев Минуту назад
видео скорее всего оборвали на самом интересном: не показали, как "учителю" прилетает хорошая ответочка
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