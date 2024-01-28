Девушка хотела показать фокус котику, но все пошло не по плану

Владелица спрятала его любимую вкусняшку в одну из ладошек и предложила пушистому выбрать, в какой именно руке лежит заветное лакомство. Котофей не угадал, но совершенно не расстроился по этому поводу. Ведь у него в планах было не угадать, а украсть лакомство, что он через несколько секунд успешно и сделал.