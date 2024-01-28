Девушка хотела показать фокус котику, но все пошло не по плану

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Многие хозяева обожают разыгрывать или показывать фокусы своим питомцам. Некоторым пушистым нравятся подобные сюрпризы от владельцев, другие совершенно не понимают, что именно хотел от них человек.
Владелица спрятала его любимую вкусняшку в одну из ладошек и предложила пушистому выбрать, в какой именно руке лежит заветное лакомство. Котофей не угадал, но совершенно не расстроился по этому поводу. Ведь у него в планах было не угадать, а украсть лакомство, что он через несколько секунд успешно и сделал.
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