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Сообщество Без кота и жизнь не та 1955 постов • 499 подписчиков подписаться
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Девушка хотела показать фокус котику, но все пошло не по плану

Девушка хотела показать фокус котику, но все пошло не по плану

Автор:
28 января 2024 10:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   котик   фокус   
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Многие хозяева обожают разыгрывать или показывать фокусы своим питомцам. Некоторым пушистым нравятся подобные сюрпризы от владельцев, другие совершенно не понимают, что именно хотел от них человек.

Владелица спрятала его любимую вкусняшку в одну из ладошек и предложила пушистому выбрать, в какой именно руке лежит заветное лакомство. Котофей не угадал, но совершенно не расстроился по этому поводу. Ведь у него в планах было не угадать, а украсть лакомство, что он через несколько секунд успешно и сделал.

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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   котик   фокус   
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2  комментария
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Дмитрий Полчаса назад
Фокусы она показывать решила! Иди мужика найди уже.....фокусница!
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Anarasius

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