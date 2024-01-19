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Сообщество Без кота и жизнь не та 1930 постов • 495 подписчиков подписаться
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Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома

Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома

Автор:
19 января 2024 10:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кошка   развлечения   
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Каждый владелец домашнего животного хоть раз задумывался, чем занят его любимец, когда никого нет дома. У многих создаётся впечатление, что весь день питомцы спят. Но это совсем не так. Вот, например, как развлекают себя некоторые кошки.

Одно из возможных развлечений кошек, когда они остаются одни.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кошка   развлечения   
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1k
DDM 5 минут назад
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дмитрий викторович 3 минуты назад
Дайте котейке попить!
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Dobriy drug

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