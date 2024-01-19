Чем занимаются кошки, пока хозяев нет дома

1401
1
1
Каждый владелец домашнего животного хоть раз задумывался, чем занят его любимец, когда никого нет дома. У многих создаётся впечатление, что весь день питомцы спят. Но это совсем не так. Вот, например, как развлекают себя некоторые кошки.
Одно из возможных развлечений кошек, когда они остаются одни.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кошачья прогулка удалась
- Работник мастерской не оценил сюрприз кота
- Кошачий сон стал реальностью
- Дизайнерский кошачий штрих
- Кошка, которая привыкла добиваться своего
Новости партнёров
реклама