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Сообщество Без кота и жизнь не та 1922 поста • 494 подписчика подписаться
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Неугомонный котофей навел суету

Неугомонный котофей навел суету

Автор:
16 января 2024 08:58
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   суета   суетолог   
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Кота из этого видео не устроило, что его личный человек посмел уделять время работе, но не ему. При этом обычные уловки пушистого отвлечь человека от работы провалились.

Тогда кот разработал план: навести в доме суету, и кожаному ничего не останется, как оторваться от своего ноутбука.


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Метки: Видео   Юмор   животные   забавно   кот   кошка   суета   суетолог   
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