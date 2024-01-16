Неугомонный котофей навел суету

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Кота из этого видео не устроило, что его личный человек посмел уделять время работе, но не ему. При этом обычные уловки пушистого отвлечь человека от работы провалились.
Тогда кот разработал план: навести в доме суету, и кожаному ничего не останется, как оторваться от своего ноутбука.
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