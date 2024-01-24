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В Брянске учительница химии разделась догола и прошлась по школе

В Брянске учительница химии разделась догола и прошлась по школе

Автор:
24 января 2024 09:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   брянск   дети   лицей №1   обнаженные   педагог   учителя   
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Коллеги обнажённой попытались быстро изолировать её в классе, а потом вызвали скорую помощь.

В Брянске обсуждают странный инцидент, который произошёл в лицее №1.На прошлой неделе педагог заведения обнажилась и пошла бродить по школе. Она зашла в живой уголок на третьем этаже, выпустила из клеток попугаев, затем попыталась выбить окно.


Женщину увели в кабинет её коллеги. Они же караулили учительницу, пока за ней не приехали врачи.


Т.к. официальной информации об этом инциденте от медиков и полиции не поступало, известны лишь сведения из местных СМИ. Коллеги преподавателя говорят, что раньше за ней ничего подобного не замечали. Женщина одна воспитывала ребёнка и, возможно, причиной ЧП стал какой-то нервный срыв.


В крови у дамы не нашли запрещённые вещества, но она какое-то время побудет под наблюдением врачей. Также появилась информация, что к работе в лицее учитель не вернётся.

Источник:

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Метки: Видео   брянск   дети   лицей №1   обнаженные   педагог   учителя   
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40  комментариев
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34k
Ego sum qui sum Час назад
трудовику проспорила
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2k
max 4 минуты назад
О нет нет нет, видео обрывается , что делать ?
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Карточный долг превыше всего?
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3k
WELL Полчаса назад
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373
ruslan d Полчаса назад
Есть же нормальные учителя , была бы у меня такая , может по химии хотя бы трояк был
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8k
vasilykopkov Полчаса назад
Химия - она такая.
Дозировка очень важна...
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153
Александра С Полчаса назад
Видео и фото где Собчак ездит на дорогущем личном трамвае - всюду отличного качества.
А когда касается фото и видео НЛО и гуляющих голых училок - у всех вдруг камеры отвратительного качества съемки.
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9k
Роман 36 минут назад
Информационный передоз от голой вечеринки. Ждем последствий от кота ...
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2k
Алексей Гулевич 39 минут назад
ничего се люди горят на работе. ....
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19k
Роберт Шекли 43 минуты назад
Кто-нибудь разглядел эти 18+?
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61k
Олег 43 минуты назад
Из одного дурдома в другой.... Нервы вымотали до конца. Теперь еще новую работу искать.....
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59k
dima423 44 минуты назад
Охереть видос какой информативный...
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4k
Евгений 44 минуты назад
Раствор коварен
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15k
Antique computer 49 минут назад
Не до ёоп
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42k
Example 6.2.6 49 минут назад
Ну, карточный долг дело такое..
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16k
Альф 57 49 минут назад
Факта что она гуляет голая нет, вы бы видео выложили как это случилось - степень срамоты не раскрыта
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20k
anpetrof 50 минут назад
Не иначе, как она там что-то химичила и нанюхалась...
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7k
Горец Ю 53 минуты назад
Желаю скорейшего выздоровления женщине!
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46k
Игорь 55 минут назад
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10k
SuperTroll 55 минут назад
Ни стыда, ни совести, ни фулл видео...
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683
Андрей Понамарев Час назад
Обострение скрытой шизы, у знакомого так же было, в октябре разделся и пошел гулять голым, как раз в то время, когда дети из школы шли
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