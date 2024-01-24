В Брянске учительница химии разделась догола и прошлась по школе

Коллеги обнажённой попытались быстро изолировать её в классе, а потом вызвали скорую помощь.
В Брянске обсуждают странный инцидент, который произошёл в лицее №1.На прошлой неделе педагог заведения обнажилась и пошла бродить по школе. Она зашла в живой уголок на третьем этаже, выпустила из клеток попугаев, затем попыталась выбить окно.
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Женщину увели в кабинет её коллеги. Они же караулили учительницу, пока за ней не приехали врачи.
Т.к. официальной информации об этом инциденте от медиков и полиции не поступало, известны лишь сведения из местных СМИ. Коллеги преподавателя говорят, что раньше за ней ничего подобного не замечали. Женщина одна воспитывала ребёнка и, возможно, причиной ЧП стал какой-то нервный срыв.
В крови у дамы не нашли запрещённые вещества, но она какое-то время побудет под наблюдением врачей. Также появилась информация, что к работе в лицее учитель не вернётся.
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Дозировка очень важна...
А когда касается фото и видео НЛО и гуляющих голых училок - у всех вдруг камеры отвратительного качества съемки.