В Краснодаре женщина выбросила диван с 9-го этажа во время стрима

В социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Краснодара выбрасывает из окна диван. Процесс снимала она сама на камеру мобильного телефона во время стрима. На записи слышны несколько голосов. Несколько мужских подбадривают дебоширку.





Один женский – призывает к благоразумию и осторожности: «Маш, угомонись. Маш, посмотри, чтобы людей хотя бы не было». Однако последнее не возымело успеха, а диван полетел вниз с 9 этажа. «Смотри, там дети бегают», - раздался после этого голос той же девушки.