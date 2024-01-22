В Краснодаре женщина выбросила диван с 9-го этажа во время стрима

Полиция Краснодара начала проверку записи из соцсетей, на которой местная жительница сняла, как выкидывает большой диван из окна.
В социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Краснодара выбрасывает из окна диван. Процесс снимала она сама на камеру мобильного телефона во время стрима. На записи слышны несколько голосов. Несколько мужских подбадривают дебоширку.
Один женский – призывает к благоразумию и осторожности: «Маш, угомонись. Маш, посмотри, чтобы людей хотя бы не было». Однако последнее не возымело успеха, а диван полетел вниз с 9 этажа. «Смотри, там дети бегают», - раздался после этого голос той же девушки.
Полицейские установили личность девушки, выбросившей диван. Ей оказалась 32-летняя жительница Северской, которая арендовала квартиру в Краснодаре.
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А если кроме шуток, то до сих пор вспоминается жуткий случай, когда покрышку автомобильного колеса сбросили по лестнице просто из баловства, она пробила окно и убила идущего внизу по улице человека.