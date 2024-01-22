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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1146 постов • 49 подписчиков подписаться
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В Краснодаре женщина выбросила диван с 9-го этажа во время стрима

В Краснодаре женщина выбросила диван с 9-го этажа во время стрима

Автор:
22 января 2024 09:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Краснодар   диван   люди   неадекватная   стрим   треш   
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Полиция Краснодара начала проверку записи из соцсетей, на которой местная жительница сняла, как выкидывает большой диван из окна.

В социальных сетях распространилось видео, на котором жительница Краснодара выбрасывает из окна диван. Процесс снимала она сама на камеру мобильного телефона во время стрима. На записи слышны несколько голосов. Несколько мужских подбадривают дебоширку.


Один женский – призывает к благоразумию и осторожности: «Маш, угомонись. Маш, посмотри, чтобы людей хотя бы не было». Однако последнее не возымело успеха, а диван полетел вниз с 9 этажа. «Смотри, там дети бегают», - раздался после этого голос той же девушки.


Полицейские установили личность девушки, выбросившей диван. Ей оказалась 32-летняя жительница Северской, которая арендовала квартиру в Краснодаре.

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Метки: Видео   Краснодар   диван   люди   неадекватная   стрим   треш   
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5  комментариев
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1k
Александр Ломовицкий Час назад
жирная корова без мозгов . впаять ей умысел на тяжкие и посадить на баланду.
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2k
Сергей Викторович 23 секунды назад
Так и знал, что квартира не нее. Потому что при таком перетаскивании точно будут повреждения оконной рамы, обшивки и прочее. У нас оооочень много людей, которые вообще не жалею.т чужое имущество, которым плевать на то как трудно люди все это зарабатывали, делали, тратили свои деньги и время...
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104
dasn7 37 минут назад
Битлы выкидывали зомбо-ящики из номеров гостиниц и ничего.
А если кроме шуток, то до сих пор вспоминается жуткий случай, когда покрышку автомобильного колеса сбросили по лестнице просто из баловства, она пробила окно и убила идущего внизу по улице человека.
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15k
Александр 58 минут назад
Судя по размеру сракотана - диван сам её попросил об этом, устал мучится и решил покинуть этот бренный мир красиво.
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1k
MС Chungachanga Час назад
Лучше бы себя на помойку выкинула, и оттуда стримы вела!
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