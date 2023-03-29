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Кошка удалила трёхчасовой игровой прогресс девушки

Кошка удалила трёхчасовой игровой прогресс девушки

Автор:
29 марта 2023 10:02
Сообщество : Игромир
Метки: Реакция   видео   игра   кошка   люди   стрим   хитман   
306
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Девушка играла в Hitman 3 в режиме без сохранений несколько часов подряд. В какой-то момент кошка решила, что хозяйке на сегодня хватит игр и прошлась по клавиатуре, сбросив весь прогресс девушки.

Кошка испортила своей хозяйке прохождение игры в режиме без сохранений.

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Метки: Реакция   видео   игра   кошка   люди   стрим   хитман   
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1k
naf-naf 17 минут назад
Какая душещипательная история
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15k
Совранский Полминуты назад
Сегодня, ничего не произошло, и в честь этого грандиозного случая издательство подготовило материалы прямо с места событий.

До этого случая город жил своей обычной жизнью, но после того, как одним ранним утром ничего не произошло, всё изменилось. Внезапно люди с удивлением вышли из домов на улицы, на площадях собрались толпы народа, и все напряжённо смотрят в небо. Стоят, рты разинули, пальцем показывают, а ничего не случается.

В течение дня ничего не произошло и в Челябинске, и в Екатеринбурге, и в Москве. Видя пагубность ситуации, в Государственной Думе решили срочно провести внеочередное заседание правительства. Все сидели в тишине, зевали, ковыряли в носу, но так ничего и не произошло. Так молча и заседали.

Вскоре, когда ситуация стала критической, на место происшествия приехала служба спасения и отряды полиции. Развернули заграждения, выставили вооружённую охрану, просили выходить по одному и освободить заложников. С другой стороны ответа не последовало, требований тоже никаких не выдвигалось. В общем, ничего не происходило.

Самое страшное из этой истории то, что во время крититически наростающего ничегонепроисхождения появлялись подозрения, что в дальнейшем такие эксцессы могут повторяться и повторяться до полного отстутсвия каких либо происшествий по шкале Действинга.

Так и прошёл день. Напряжённость простояла до того момента, когда дворник Порфирий Кондратьевич устал ждать, крикнул «А, к чёрту!», бросил кепку и пошёл домой.

От этого ужасного не случившегося события эксперты оценивают гражданские потери приблизительно в 13-18 часов, и при этом два часа были убиты ещё до приезда оперативников, а один час был убит во время оказания психологической помощи пострадавшим. Вызывает раздражение такое огромное расхождение в числах, но по причине разной плотности в графике свободного времени у статистов так не сложилось единого мнения они дискутировали с журналистами до ужина, но так ничего и не решили.
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3k
Deniss 8 минут назад
горе то какое...
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31k
Григорий 14 минут назад
Давайте пожалеем бедную сетевую тунеядку)))
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124
Maikl 16 минут назад
Котейка окунул геймершу в суровую реальность ))))))
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