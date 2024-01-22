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Юрий Стоянов в образе Брежнева зажигательно станцевал после съемок

Юрий Стоянов в образе Брежнева зажигательно станцевал после съемок

Автор:
22 января 2024 09:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Юмор   Юрий Стоянов   актёр   брежнев   знаменитости   танец   
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Актёр театра и кино Юрий Стоянов в образе советского государственного деятеля Леонида Брежнева станцевал в честь завершения съемок сериала, в котором он сыграл одну из ролей.

В кадре Евгений Стычкин и Юрий Стоянов.

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Метки: Видео   Юмор   Юрий Стоянов   актёр   брежнев   знаменитости   танец   
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2  комментария
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178
АНАТОЛИЙ Час назад
Стоянов могёт!!! Уважаю!!!
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6k
Alex Час назад
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