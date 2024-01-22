Юрий Стоянов в образе Брежнева зажигательно станцевал после съемок

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Актёр театра и кино Юрий Стоянов в образе советского государственного деятеля Леонида Брежнева станцевал в честь завершения съемок сериала, в котором он сыграл одну из ролей.
В кадре Евгений Стычкин и Юрий Стоянов.
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Метки: Видео Юмор Юрий Стоянов актёр брежнев знаменитости танец
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