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Настоящая шекспировская драма развязалась перед рассветом у подъезда

Настоящая шекспировская драма развязалась перед рассветом у подъезда

Автор:
21 января 2024 11:31
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   домофон   драма   конфликт   отношение   подъезд   разборки   
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Девушка после ссоры выставила своего кавалера на мороз за то, что он приревновал её к соседу Жене. 16-летняя девушка всё опровергла, пацан не при делах.

Как трагедия развернулась дальше — слушайте сами.

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Метки: Видео   домофон   драма   конфликт   отношение   подъезд   разборки   
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11  комментариев
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10k
Дмитрий Час назад
Мдас. Вечером на репетицию. Некоторые моменты надо повторить ещё пару раз!
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19
Al Di 15 минут назад
Никакая тема не раскрыта.
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46k
Цыц тут у меня 17 минут назад
Как весело люди живут.
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5k
Феликс Дзержинский 19 минут назад
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о м.инете в туалете.
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30k
Ваня Час назад
что это было?!!
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14k
Neo Час назад
от радости и в ожидании хайпа/лайков щеглы перепутали кадры и озвучку в нарезке
... виноват видеоредактор ... на троечку театральная сценка отснята
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11k
Борис Карабанов Час назад
Да, пусть, это неуклюжая постанова, но модель поведения, уровень взаимоотношений, стиль общения подспудно взяты не с потолка и не с Венеры. И это убивает.
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11k
Клёст Час назад
,,...Драма перед рассветом...,,)
Заголовок с претензий на высокий стиль.
Автор, зачëт!))
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90k
Доктор Джонс Час назад
Так себе драма...
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9k
Бритва 2 часа назад
упал от нежных чувств?
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