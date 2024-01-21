Настоящая шекспировская драма развязалась перед рассветом у подъезда

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Девушка после ссоры выставила своего кавалера на мороз за то, что он приревновал её к соседу Жене. 16-летняя девушка всё опровергла, пацан не при делах.
Как трагедия развернулась дальше — слушайте сами.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Автор, зачëт!))