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Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня

Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2022 08:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Республика Башкортостан   видео   инцидент   конфликт   люди   подъезд   
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В Башкирии двое парней пристали к мужчине, который заходил в подъезд. Мужчина не стал с ними долго разговаривать с молодыми людьми и послал по хорошо известному адресу. Парни возмутились и решили разобраться с оскорбившим их прохожим.
Хороший гопотушитель. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   Республика Башкортостан   видео   инцидент   конфликт   люди   подъезд   
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16  комментариев
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3k
Алексей (Виталич) 49 минут назад
Так их тварей и надо.....и не затратно...но и сердито!!!
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3k
Михалыч 22 секунды назад
Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парняПосмотреть
Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня
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263
Funny 5 минут назад
Не удивлюсь что эта быдлота ещё и на мужика заяву накатает мол стояли никого не трогали
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2k
Дон Перец 7 минут назад
Красавчик!!!
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44k
dima423 15 минут назад
я б еще второго прыснул и пару пендалей добавил... и таки спросил бы чего хотели то?))
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2k
Лёха Полчаса назад
Грамотно отработал. И камеры неплохие. Интересно, на гопников милиция дело завела?
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51
ghor Лёха 13 минут назад
Нет заявы, нет дела. А реагировать на видео они не будут. Это же бегать искать надо. Они и по заяве-то не больно шевелятся. Приходилось сталкиваться. Пока вышестоящему не начнёшь капать на мозг за бездействие, не почешутся.
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−2
Ростислав Полчаса назад
Молоко в помощь, если пить не умеешь?!
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18k
anpetrof Полчаса назад
Жадина, второму-то не дал
...
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51
ghor anpetrof 16 минут назад
Второй, как мелкий шаклёнок при Шерхане.
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5k
Бу Полчаса назад
Ахаха
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8k
Dabus Полчаса назад
Если нажрался, ну так сиди дома, нет надо обязательно ходить и до#$%@ться до людей ...
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