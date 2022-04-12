Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня

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В Башкирии двое парней пристали к мужчине, который заходил в подъезд. Мужчина не стал с ними долго разговаривать с молодыми людьми и послал по хорошо известному адресу. Парни возмутились и решили разобраться с оскорбившим их прохожим.
Хороший гопотушитель. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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