Мужчина быстро остудил пыл нарывавшегося на неприятности парня

В Башкирии двое парней пристали к мужчине, который заходил в подъезд. Мужчина не стал с ними долго разговаривать с молодыми людьми и послал по хорошо известному адресу. Парни возмутились и решили разобраться с оскорбившим их прохожим.

0

Хороший гопотушитель. В видео присутствует ненормативная лексика.