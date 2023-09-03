Дикая семейная разборка произошла у подъезда в Лесосибирске

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Когда выпивший мужчина оказался повержен, победительница спокойно села на лавочку и задумалась.
За всем этим побоищем наблюдали дети.
Причины конфликта неизвестны.
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