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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 687 постов • 38 подписчиков подписаться
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Дикая семейная разборка произошла у подъезда в Лесосибирске

Дикая семейная разборка произошла у подъезда в Лесосибирске

Автор:
03 сентября 2023 08:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Лесосибирск   дети   драка   конфликт   отношение   побои   подъезд   
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Когда выпивший мужчина оказался повержен, победительница спокойно села на лавочку и задумалась.

За всем этим побоищем наблюдали дети.


Причины конфликта неизвестны.

Источник:

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Метки: Видео   Лесосибирск   дети   драка   конфликт   отношение   побои   подъезд   
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4k
Parus59 14 минут назад
Из жизни инфузорий.
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402
Дима Новосельский 47 секунд назад
А подъезд покрасили проукраински...
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4k
Виктор Штурмаревич 47 минут назад
Била за то,что закуски много купил,а когда противотанковую гранату мимо цели уронил,был отправлен в нирвану.
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