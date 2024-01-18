В Челябинске маршрутчик отказался везти даму с собачкой

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Конфликт сняли на видео свидетели ссоры. Водитель требовал от женщины забрать деньги и выйти из салона (отметим, что достаточно вежливо), а она возмущалась его незнанием законов.
Пассажирка в итоге из салона вышла, но сделанной очевидцами записью заинтересовались в ГИБДД.
— В общественном городском транспорте разрешается перевозка мелких питомцев (собак, кошек, птиц, грызунов) в специальных переносках или клетках, — напомнили в ГИБДД. — С ответственным лицом организации, осуществляющей услуги по перевозке, будет проведена профилактическая беседа.
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Я как-то не заметил, чтобы собака была в специальной переноске или клетке.