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В Челябинске маршрутчик отказался везти даму с собачкой

В Челябинске маршрутчик отказался везти даму с собачкой

Автор:
18 января 2024 10:31
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: автобус   водитель   конфликт   маршрутка   мигрант   собака   челябинск   
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Конфликт сняли на видео свидетели ссоры. Водитель требовал от женщины забрать деньги и выйти из салона (отметим, что достаточно вежливо), а она возмущалась его незнанием законов.

Пассажирка в итоге из салона вышла, но сделанной очевидцами записью заинтересовались в ГИБДД.

— В общественном городском транспорте разрешается перевозка мелких питомцев (собак, кошек, птиц, грызунов) в специальных переносках или клетках, — напомнили в ГИБДД. — С ответственным лицом организации, осуществляющей услуги по перевозке, будет проведена профилактическая беседа.

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Метки: автобус   водитель   конфликт   маршрутка   мигрант   собака   челябинск   
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13  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын Час назад
Я вот чего не понимаю, почему люди сначала платят за услугу? Жил в Иркутске. сейчас живу во Владивостоке проезд всегда оплачивался при выходе, как можно оплатить услугу которая не оказана, а если он по пути сломается, за что ему платить?
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25
Юзер Скептик 5 минут назад
По факту собака не в переноске...
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11k
Сергей Попов 7 минут назад
"В общественном городском транспорте разрешается перевозка мелких питомцев (собак, кошек, птиц, грызунов) в специальных переносках или клетках"

Я как-то не заметил, чтобы собака была в специальной переноске или клетке.
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13k
Rus77 17 минут назад
Очередной ослоё6 с ваххабитской бородой почувствовал власть за баранкой маршрутки, у себя дома он свой вонючий рот не откроет!
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11k
Борис Карабанов Полчаса назад
Плотит и имеет праву!
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6k
Alex 36 минут назад
В своем кишлаке пусть права качает, ган**н черножопый.
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2k
КолдурасЪ 57 минут назад
Почему мы навязываем приезжим свои нормы и правила? Может просто надо действовать в соответствии с их нормами, чтобы им проще было ассемелироваться в наш уклад? Неужели сложно было вытащить его из салона и побить камнями, или нанести удары по пяткам ржавой холодной трубой! Он и так далеко от дома, а эти нехитрые процедуры напомнили бы ему о родине!
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