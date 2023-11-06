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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 888 постов • 43 подписчика подписаться
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В Тольятти мигрант обматерил пенсионерку и ударил "Газель"

В Тольятти мигрант обматерил пенсионерку и ударил "Газель"

Автор:
06 ноября 2023 10:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Тольятти   автобус   газель   конфликт   люди   маршрутка   мигрант   пенсионер   
748
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На одной из остановок в автобус зашли 2 мигранта, начали громко разговаривать между собой и материться. В салоне были одни пенсионеры и дети.

Одна женщина сделала им замечание, в ответ они начали её оскорблять и угрожать.

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Метки: Тольятти   автобус   газель   конфликт   люди   маршрутка   мигрант   пенсионер   
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5  комментариев
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374
Уверенный пользователь 36 минут назад
это происходит только по двум причинам: чуркабесы епаные дикари - отстают по развитию на пару тысяч лет от цивилизованных народов (на их ментальных часах сейчас последнее столетие до Рождества Христова). Российские мужчины позволят жЫвотным так себя вести.
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2k
Р Х 2 минуты назад
Просто с утра не закинулись зелёным говном за губу, вот и нервничают.
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15k
Александр Маслов 10 минут назад
Удавил бы!
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181
Serg 11 минут назад
Чмо обоссанное.
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