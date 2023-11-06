В Тольятти мигрант обматерил пенсионерку и ударил "Газель"

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На одной из остановок в автобус зашли 2 мигранта, начали громко разговаривать между собой и материться. В салоне были одни пенсионеры и дети.
Одна женщина сделала им замечание, в ответ они начали её оскорблять и угрожать.
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