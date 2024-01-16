Крупнейшая свалка новых велосипедов в мире

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Свалка эта находится в Китае и она поражает воображение.
Всё дело в том, что из-за резкого спроса прокатных велосипедов в доковидном Китае конкурирующие компании выставили на улицы так много велосипедов, что в итоге сотни тысяч из них оказались ненужными и коммунальщики отвезли на стоянки-свалки.
Прийти и бесплатно взять понравившийся аппарат при этом не позволяют.
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