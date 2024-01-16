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Крупнейшая свалка новых велосипедов в мире

Крупнейшая свалка новых велосипедов в мире

Автор:
16 января 2024 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Китай   в мире   велосипед   прокат   свалка   
1827
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Свалка эта находится в Китае и она поражает воображение.

Всё дело в том, что из-за резкого спроса прокатных велосипедов в доковидном Китае конкурирующие компании выставили на улицы так много велосипедов, что в итоге сотни тысяч из них оказались ненужными и коммунальщики отвезли на стоянки-свалки.


Прийти и бесплатно взять понравившийся аппарат при этом не позволяют.

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Метки: Видео   Китай   в мире   велосипед   прокат   свалка   
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9  комментариев
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51k
Aleksandr Час назад
"А могли бы и пенсионерам раздать..." (с) любой российский либераст
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3k
STRiX 15 минут назад
Я конечно не шарю, но предполагаю что запрет на то чтобы их можно было брать, очень правильное решение. Иначе, как минимум, начнут разорятся прокатные бизнесы, т.к. у людей появятся собственные лисапеды. Появится больше мусора в виде этих лисапедов по улицам, т.к. на халяву не жалко, сломался, ну бросил на дороге пошел пешком. Так же особо умные начнут их тупо сдавать в металлолом с целью наживы.
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31
volovikd Полчаса назад
Капитализм!
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15k
Ivan 48 минут назад
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Борис Карабанов Час назад
Я этот покупаю. Заверните, пожалуйста!
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