Крупнейшая свалка новых велосипедов в мире

Всё дело в том, что из-за резкого спроса прокатных велосипедов в доковидном Китае конкурирующие компании выставили на улицы так много велосипедов, что в итоге сотни тысяч из них оказались ненужными и коммунальщики отвезли на стоянки-свалки.

Прийти и бесплатно взять понравившийся аппарат при этом не позволяют.