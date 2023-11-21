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Верблюд устроил забег по дороге в Китае

Верблюд устроил забег по дороге в Китае

Автор:
21 ноября 2023 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   верблюд   животные   забег   
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Жительница китайского городского округа Урумчи запечатлела необычного участника дорожного движения. Верблюд гордо пробежал мимо автомобиля женщины.

Жительница города Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР), возвращаясь 17 ноября на автомобиле с работы, запечатлела необычного участника дорожного движения.

Верблюд пробежал мимо автомобилей и скрылся в неизвестном направлении. Остаётся неизвестным удалось ли полиции поймать его, но сообщений о несчастных случаях или травмах не поступало.

Двугорбый верблюд, известный своим характерным двойным горбом, длинной лохматой шерстью и адаптируемым характером, издавна является важным домашним животным во многих регионах Азии.

Он хорошо приспособлен к обитанию в условиях резко континентального сухого климата с жарким и сухим летом и очень морозными и снежными зимами.

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Метки: Видео   Китай   в мире   верблюд   животные   забег   
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