Верблюд устроил забег по дороге в Китае

Жительница китайского городского округа Урумчи запечатлела необычного участника дорожного движения. Верблюд гордо пробежал мимо автомобиля женщины.
Жительница города Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, КНР), возвращаясь 17 ноября на автомобиле с работы, запечатлела необычного участника дорожного движения.
Верблюд пробежал мимо автомобилей и скрылся в неизвестном направлении. Остаётся неизвестным удалось ли полиции поймать его, но сообщений о несчастных случаях или травмах не поступало.
Двугорбый верблюд, известный своим характерным двойным горбом, длинной лохматой шерстью и адаптируемым характером, издавна является важным домашним животным во многих регионах Азии.
Он хорошо приспособлен к обитанию в условиях резко континентального сухого климата с жарким и сухим летом и очень морозными и снежными зимами.
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