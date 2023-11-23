Город, в котором сложно понять, на каком ты сейчас этаже

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Чунцин – гигантский город на юго-западе Китая, в котором туристу бывает сложно понять, на каком этаже он находится. Кроме того, не всегда понятно, какой этаж является нулевым.
Первый этаж одного здания здесь может находиться на уровне крыши соседней высотки.
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