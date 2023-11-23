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Город, в котором сложно понять, на каком ты сейчас этаже

Город, в котором сложно понять, на каком ты сейчас этаже

Автор:
23 ноября 2023 11:04
Метки: Видео   Китай   Чунцин   в мире   город   интересно   этаж   
2251
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Чунцин – гигантский город на юго-западе Китая, в котором туристу бывает сложно понять, на каком этаже он находится. Кроме того, не всегда понятно, какой этаж является нулевым.

Первый этаж одного здания здесь может находиться на уровне крыши соседней высотки.

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Метки: Видео   Китай   Чунцин   в мире   город   интересно   этаж   
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2  комментария
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19k
Shtoppi Час назад
реально «каменные джунгли».
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3k
Алекс 24 минуты назад
афигенно!
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