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Пёс не захотел идти на улицу в морозный день

Пёс не захотел идти на улицу в морозный день

Автор:
16 января 2024 07:55
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   Улица   животные   зима   собака   
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Многие не любят зиму и холод, включая этого пса. Питомец просился на улицу в туалет, однако стоило только хозяину открыть дверь, как пёс передумал.

Эта зима выдалась особенно агрессивной на снегопады и морозы. Из строя выходит техника, автомобили отказываются заводиться, а собаки — ходить в туалет на улицу.

Главный герой этого видео просился на двор, чтобы справить нужду. Но стоило хозяину открыть дверь и показать уличный мороз во всей красе, как песель тут же осознал, что сегодня, в принципе, может сходить и на ковер.

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Метки: Видео   Реакция   Улица   животные   зима   собака   
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1  комментарий
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Тигран Саркисян 47 минут назад
Пёсель такой , ну нафиг сам иди)))
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