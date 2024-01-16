Пёс не захотел идти на улицу в морозный день

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Многие не любят зиму и холод, включая этого пса. Питомец просился на улицу в туалет, однако стоило только хозяину открыть дверь, как пёс передумал.
Эта зима выдалась особенно агрессивной на снегопады и морозы. Из строя выходит техника, автомобили отказываются заводиться, а собаки — ходить в туалет на улицу.
Главный герой этого видео просился на двор, чтобы справить нужду. Но стоило хозяину открыть дверь и показать уличный мороз во всей красе, как песель тут же осознал, что сегодня, в принципе, может сходить и на ковер.
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