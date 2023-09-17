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Черепаха не на шутку напугала коня и пса

Черепаха не на шутку напугала коня и пса

Автор:
17 сентября 2023 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   конь   лошадь   собака   черепаха   
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Женщина решила запечатлеть первую встречу пса, коня и черепахи. Однако встреча оказалась непродолжительной.

Четвероногие питомцы, проявившие любопытство к необычному существу, были вынуждены уносить свои ноги, когда источник их интереса неожиданно проявил агрессию.

Пресмыкающееся, почувствовав излишний интерес к своей персоне, решило напасть на скакуна, чем напугала его. В итоге испуганный конь чуть не растоптал черепаху и убегая чудом не зацепил бросившегося наутёк пса.

Видеоролик, размещённый в сети, вызвал смешанные чувства у интернет-пользователей, уличивших его автора в жестоком обращении с животными.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   конь   лошадь   собака   черепаха   
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4  комментария
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8k
sedoisever 46 минут назад
А в чём жестокость автора?
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Григорий 46 минут назад
ТП и телефончик
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Dobriy drug

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