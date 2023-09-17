Черепаха не на шутку напугала коня и пса

Пресмыкающееся, почувствовав излишний интерес к своей персоне, решило напасть на скакуна, чем напугала его. В итоге испуганный конь чуть не растоптал черепаху и убегая чудом не зацепил бросившегося наутёк пса.

Видеоролик, размещённый в сети, вызвал смешанные чувства у интернет-пользователей, уличивших его автора в жестоком обращении с животными.