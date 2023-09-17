Черепаха не на шутку напугала коня и пса

Женщина решила запечатлеть первую встречу пса, коня и черепахи. Однако встреча оказалась непродолжительной.
Четвероногие питомцы, проявившие любопытство к необычному существу, были вынуждены уносить свои ноги, когда источник их интереса неожиданно проявил агрессию.
Пресмыкающееся, почувствовав излишний интерес к своей персоне, решило напасть на скакуна, чем напугала его. В итоге испуганный конь чуть не растоптал черепаху и убегая чудом не зацепил бросившегося наутёк пса.
Видеоролик, размещённый в сети, вызвал смешанные чувства у интернет-пользователей, уличивших его автора в жестоком обращении с животными.
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