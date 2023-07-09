Собака попыталась напасть на свою тень

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В Бразилии собака увидела собственную тень и решила на неё напасть.
Четвероногая героиня видеоролика, снятого в Сальвадоре (Бразилия), увидела на стене собственную тень и сильно испугалась этого тёмного «монстра». Страх породил агрессию и попытку напасть на тень, но закончилось это лишь болезненным ударом мордой об стену.
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Некоторые пользователи сети уверены, что если поблизости имеется собачий психиатр, то это животное должно немедленно записаться на приём.
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