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Собака попыталась напасть на свою тень

Собака попыталась напасть на свою тень

Автор:
09 июля 2023 11:10
Сообщество : Животные
Метки: Бразилия   Видео   Прикол   Реакция   животные   собака   тень   
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В Бразилии собака увидела собственную тень и решила на неё напасть.

Четвероногая героиня видеоролика, снятого в Сальвадоре (Бразилия), увидела на стене собственную тень и сильно испугалась этого тёмного «монстра». Страх породил агрессию и попытку напасть на тень, но закончилось это лишь болезненным ударом мордой об стену.

Некоторые пользователи сети уверены, что если поблизости имеется собачий психиатр, то это животное должно немедленно записаться на приём.

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Метки: Бразилия   Видео   Прикол   Реакция   животные   собака   тень   
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10  комментариев
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1k
Андриан 4 часа назад
Собака попыталась напасть на свою теньПосмотреть
Собака попыталась напасть на свою тень
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17k
RDen Полчаса назад
затем цобакен оглянулся - не видел ли кто этого конфуза...
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23k
SolomonA 2 часа назад
Тупыми бывают не только люди...
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41k
Лесли 🥰 3 часа назад
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8k
Фон Шниппельблох 4 часа назад
У меня собака таким же методом на плюшевого кота напала в подъезде ))))
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1k
Андриан 4 часа назад
Собака попыталась напасть на свою теньПосмотреть
Собака попыталась напасть на свою тень
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8k
soar 5 часов назад
Бой с тенью
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25k
Скептик-материалист 5 часов назад
Пёсий явно съел что-то грибное )
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33k
АнтонПолднев 6 часов назад
Ну в принципе удачно
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4k
Wertos 6 часов назад
Собакен что-то кожа да кости!
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Alex Chebrikov

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